Üye Girişi
Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü - Son Dakika

Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü

06.01.2022 12:44

Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndüDİYARBAKIR Diyarbakır'da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı.

Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü

DİYARBAKIR Diyarbakır'da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü.

Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden'in eşi Esra Özden, 'A101 marketinde' alışverişte bulundu. Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray'a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf'ın ağlaması üzerine 'Eti Hoşbeş' gofreti verdi. Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına koyup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı. Özden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine Eti'nin ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.

Eşinin marketten gofret alıp eve getirdiğini ifade eden Hikmet Özden, kızı Esmiray'ın gofret istediğini ve annesinin ona aldığı gofreti verdiğini belirtti. Özden, "Kızım gofreti açınca kardeşi yanındaydı gofreti ona verdi. Bir müddet sonra 'anne anne gel kardeşim boğuluyor' diye sesleniyor. Annesi gelip baktığında çocuk nefes alamıyor. Sırtına vuruyor, sırtından bir şey çıkmayınca parmağını boğazına koyup kağıt parçasını çıkarıyor. Daha sonra markete gittik. Eti'nin ürünleri olduğunu söylediler. 'Bizimle alakası yok' dediler. Avukatıma başvurup onunla görüştüm. O da, 'hukuk süreci başlatın' dediler. Biz de bu süreçle ilgileniyoruz" dedi.

"Çocuklarınıza bir şey verirken önce kontrol edin"

Baldızının tüketici haklarına gittiğini kaydeden Özden, "İşlerimden dolayı baldızımı yolladım. Baldızım da beş yere gidince beşi de başından salmış. Hiç biri ilgilenmedi. İlgilenen yer de elimizdeki kağıda 'bu kağıtla bir şey yapamazsınız' demişler. Bizim derdimiz para almak değil. Bunu kimse böyle düşünmesin. Bizim çocuğumuzun sağlığı söz konusu. Bugün bizim çocuğumuz olur, yarın başkasının çocuğu olur. Annesi yetişmeyip bu çocuğa bir şey olsaydı vebalini kim ödeyecekti. Lütfen, denetimleri doğru düzgün yapsınlar. Büyük firmalar denetlenmiyor, bunun bilincindeyim. Eti'yi aradık, bize özür niyetine bir koli Eti'nin ürünlerini gönderdiler. Biz bunları kabul etmeyince onlar güvenliğe bıraktılar. Ailelere şu çağrımız var. Çocuklarınıza bir şey verirken önce kontrol edin, dikkat edin. Sağlık önemlidir. Onlar insanların sırtından para kazanıp bu şeye dikkat etmiyorlar. Bunlara biz dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Esra Özden, A101, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü - Son Dakika


Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak         
13:40
Sokak ortasında üniversiteli kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapan sapık kendini böyle savundu Sokak ortasında üniversiteli kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapan sapık kendini böyle savundu         
13:04
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
13:21 Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi
13:15 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!
13:13 El ve ayakları donan Afgan göçmenler: 10 kişi yola çıkmıştık, sadece 3 kişi ulaştık!
13:04 Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar
13:04 İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu
13:02 TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu
13:01 TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:53:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement