Göğebakan'a Ay-Yıldızlı forma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göğebakan'a Ay-Yıldızlı forma - Son Dakika

Göğebakan'a Ay-Yıldızlı forma

6 saat önce

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi ile ER-GÜR-DER yönetimi Baro Başkanı Talat Göğebakan'ı ziyaret etti.

Göğebakan'a Ay-Yıldızlı forma, System.String[]

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi ile ER-GÜR-DER yönetimi Baro Başkanı Talat Göğebakan'ı ziyaret etti. Şebin, Göğebakan'a Milli takım forması hediye etti.


Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi ile ER-GÜR-DER Başkanı İzzet Uçan ile yönetim kurulu üyeleri Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan'ı ziyaret etti.


Şebin ve Çelebi ile birlikte ziyarette ER-GÜR-DER Başkanı olan Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İzzet Uçan, Yönetim Kurulu üyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, ER-GÜR-DER Sağlık Kurulu Başkanı ve Palandöken Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr.M.Cenk Turgut da hazır bulundu.


Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Curling Federasyonu ile ER-GÜR-DER yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göğebakan, Şebin yönetimindeki Curling camiasına başarı dileklerini iletti.


Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan'a Curling Milli takımının formasını hediye etti. - ERZURUM

Talat Göğebakan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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