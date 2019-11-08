Son Dakika Haberleri: Göğebakan: "Genel kurul çağrısı birliğimize zarar verir"
Son Dakika Güncel Göğebakan: 'Genel kurul çağrısı birliğimize zarar verir'

Göğebakan: "Genel kurul çağrısı birliğimize zarar verir"

7 saat önce

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Göğebakan:

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.


Erzurum Barosu Başkanı Avukat Talat Göğebakan, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:


"Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Bu nedenle olağanüstü genel kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz." - ERZURUM

Türkiye Barolar Birliği, Talat Göğebakan, Türkiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
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