Göğem'in İsmi Yaşatılacak

Meclis Toplantısı Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında yer Yaylacık Mahallesi 376 sokağın Gazeteci Erhan Gögem Sokağı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerinin katılımı ile Ocak Ayı gerçekleştirildi. Toplantı bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ile başladı.5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla üye belirlendi.

Komisyondan gelen komisyon raporları okunarak oylandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kırıkkale'de Yerel ve Ulusal Basın Muhabirliği yapan ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erhan Gögem'in isminin yaşatılması için Yaylacık Mahallesi 376 sokağın Gazeteci Erhan Gögem Sokağı olarak değiştirilmesioy birliği ile kabul edildi.

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Divan başkanlığına verilen önergeler ile sona erdi. Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, Meclis toplantısında alınan kararların ilimize hayırlı olmasını dileyerek, katılım gösteren Meclis Üyelerimiz, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerine teşekkür etti.