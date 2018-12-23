Göğsünde Kitle Çıkan Olga, Yardım Bekliyor

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde göğsünde kitle çıkan, maddi durumu kötü olduğu için tedavi olamayan Olga Ayık (27), yetkililerden yardım istedi.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde göğsünde kitle çıkan, maddi durumu kötü olduğu için tedavi olamayan Olga Ayık (27), yetkililerden yardım istedi. Derme çatma bir çadırda annesiyle yaşayan Olga Ayık, "Ağrılarımdan duramıyorum. İnsanca yaşamak, çalışmak istiyorum ama olmuyor" dedi.



Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde sit alanı olarak belirlenen araziye kurdukları derme çatma çadırda annesi Devlet Türker (59) ile yaşayan Olga Ayık'ın bir süre önce göğsünde kitleler çıktı. Ayık'ın göğsündeki kitleler, yapılan operasyonla alındı. Ancak bir süre sonra kitleler yeniden belirdi. Kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Olga Ayık, ekonomik durumu kötü olduğu için tedaviye devam edemedi, doktorun yazdığı ilaçları da alamadı.



Annesinin ve kendisinin hiçbir geliri olmadığını, çevre sakinlerinin yardımlarıyla geçindiklerini belirten Ayık, "Her ay tedavi olmam gerekiyor ama ilaçlarımı alamıyorum. Ağrılarımdan duramıyorum. Bazen bir kovayı bile kaldıramıyorum. Geçende ameliyat oldum, çadır yüzünden enfeksiyon kaptım. Çalışamıyorum, kimse işe de almıyor. İlaçlar pahalı diye eczaneye gidip sormuyorum bile. İnsanların eline bakıyorum. Yağmurda çadırımız akıyor, annem ağlıyor, ben rezil oluyorum. Bu yaşta insanın birinden medet umması ne kadar zor bir şey. Buradan hastaneye gitmek bile 20 TL tutuyor. İnsanca yaşamak, çalışmak istiyorum ama olmuyor. Bana yardım etmelerini, bu halimi görmelerini istiyorum" dedi.



- Adana

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