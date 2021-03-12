Göğsündeki kitlenin kanser olduğunu 15 yıl sonra öğrendi - Son Dakika

Göğsündeki kitlenin kanser olduğunu 15 yıl sonra öğrendi

12.03.2021 12:15
Göğsündeki kitlenin kanser olduğunu 15 yıl sonra öğrendi, System.String[]

İzmir'de yaşayan 41 yaşındaki Cengiz Bülbül, göğsünde çıkan ve yağ bezesi zannettiği şişliğin, aslında yumuşak doku kanseri sarkoma olduğunu 15 yıl sonra öğrendiMedicana'dan yapılan açıklamaya göre, Cengiz Bülbül, göğsünde çıkan ve yağ bezesi sandığı şişliği, büyümeye başlayınca hastaneye...

İzmir'de yaşayan 41 yaşındaki Cengiz Bülbül, göğsünde çıkan ve yağ bezesi zannettiği şişliğin, aslında yumuşak doku kanseri sarkoma olduğunu 15 yıl sonra öğrendi

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, Cengiz Bülbül, göğsünde çıkan ve yağ bezesi sandığı şişliği, büyümeye başlayınca hastaneye giderek aldırdı. İlaç mümessili olarak çalışan Bülbül, göğsündeki kitlenin sadece fiziki olarak rahatsızlık verdiğini, herhangi bir ağrıya sebep olmadığını ifade ederek, "10 yıl kadar önce hastaneye giderek kitleyi ilk kez aldırdım ancak kitleyi her aldırdığımda yeniden büyüyordu. Bu nedenle aynı kitleyi 3 yıl arayla 3 kez aldırdım. Hekimler her seferinde yağ bezesi diyerek alıp gönderdi beni. Son seferinde artık 4 santime kadar büyümüştü." ifadelerini kullandı.

Ameliyatla kitleyi temizleyen Medicana International İzmir Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu ise bu tür kitlelerin alındıktan sonra tekrar etmemesi için bölgenin çevresinin çok geniş bir şekilde temizlenmesi gerektiğini belirterek, yarım santim bile olmayan yumuşak doku tümörünün çevresinin 10 santim çapında temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ciddiye alınması gereken bir tümör

Gündeşlioğlu, yumuşak doku sarkomlarının, vücudumuzdaki yumuşak dokularda baş gösteren kanserli tümörler olduğunu kaydederek, şunları aktardı:

"Yumuşak dokular, vücuttaki diğer yapıları birbirine bağlar, onları destekler ve çevreler. Sarkomalar, kemiklerde, kıkırdakta, adaleler, tendonlar, yağ gibi organ veya dokuları çevreleyen, yumuşak bağdokusunda ve destekleyici dokularda ortaya çıkabiliyor. Kesinlikle ciddiye alınması gereken, ölümcül seyredebilen tümörlerdir. Sarkomalar erkeklerde kadınlara göre daha sık görülüyor. Yumuşak doku sarkomu vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Ancak en çok kollar, bacaklar, eller ve ayaklarda, göğüs, sırt, kalça, omuzlar ve karında görülürken, yaklaşık yüzde 10'u da baş ve boyunda ortaya çıkabilir. Yumuşak doku sarkomu ilk evrelerinde genellikle hiçbir belirti ve semptom göstermez. Tümör yumuşak dokuda büyüdükçe, şişme ya da yumrulara sebep olabilir."

- Bacağından deri nakli yapıldı

Hastanın göğsündeki tümörü çıkarmak için çevresindeki alanı 10-15 santim çapında temizlediklerini aktaran Gündeşlioğlu, "Ameliyat esnasında o bölgedeki kolumuzu hareket ettiren kası aldık, kasın altındaki göğüs kemiğinin en üst tabakasını sıyırdık. Sonrasında bacağından deri alıp, göğsüne yama yaparak ameliyatı tamamladık." ifadelerini kullandı. Gündeşlioğlu, ciltte çıkan kitlelerin ve lezyonların ciddiye alınarak takip edilmesi uyarısında da bulundu.

İzmir, Tümör, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Göğsündeki kitlenin kanser olduğunu 15 yıl sonra öğrendi - Son Dakika


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