Göğsünden bıçaklanan şahıs acil müdahale ile hayata tutundu - Son Dakika
Üye Girişi

Göğsünden bıçaklanan şahıs acil müdahale ile hayata tutundu

19.10.2022 11:01
Göğsünden bıçaklanan şahıs acil müdahale ile hayata tutundu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de göğüs kafesine 5 adet bıçak yarası bulunan 42 yaşındaki erkek hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan acil müdahale sayesinde hayata yeniden 'merhaba' dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de göğüs kafesine 5 adet bıçak yarası bulunan 42 yaşındaki erkek hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan acil müdahale sayesinde hayata yeniden 'merhaba' dedi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, acil kalp yaralanmalarında hayati müdahalesiyle hastaları sağlığına kavuşturuyor. Hastaneye getirilen ve 5 bıçak yarası bulunan hasta acil müdahaleyle yaşama tutundu.

Acil servise getirilen hastanın yapılan değerlendirmeler sonucu bıçak darbelerinden birisinin kalbi yaralamış olacağı düşünüldü. İlk müdahalenin ardından hasta 15 dakika içinde ameliyathaneye alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, öğretim üyeleri Dr. Gökhan Yiğit Tanrısever ve Dr. Melih Bal'ın başında bulunduğu sağlık ekibi tarafından acil olarak ameliyata alınan hastanın sağ ventrikül (boşluğun) üstünde 1 cm genişliğinde delik tespit edildi. Aktif kanamaya neden olan kalp üzerindeki yaralanma tedavi edildi.

Hızlı müdahale hayat kurtardı

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildiren Prof. Uyar, kalp yaralanmalarında hızlı tanı ve müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Bu tür durumlarda zaman kaybetmenin bedelinin çok ağır olabileceğini dile getiren Uyar, erken dönemde cerrahi tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nin 7 gün 24 saat her türlü operasyona hazırlıklı olduğunu dile getiren Prof. Uyar, bu tür acil vakaların sevk edilmeden, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde hastalara anında müdahale edildiğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Düzce haberleri! Düzce'deki Çocuk Üniversitesi eğitime başladı Düzce haberleri! Düzce'deki Çocuk Üniversitesi eğitime başladı Düzce haberi: Düzce'nin kestane kabağında bu yıl yağış azlığı ürünün ağırlığını artırdı Düzce haberi: Düzce'nin kestane kabağında bu yıl yağış azlığı ürünün ağırlığını artırdı Düzce gündem haberleri: Düzce'de Muhtarlar Günü kutlandı Düzce gündem haberleri: Düzce'de Muhtarlar Günü kutlandı

Düzce Üniversitesi, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göğsünden bıçaklanan şahıs acil müdahale ile hayata tutundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
16:09 Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı
15:56 Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı
15:31 Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:21 Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:11:00. #1.11#
SON DAKİKA: Göğsünden bıçaklanan şahıs acil müdahale ile hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement