Göğsünden bıçaklanarak öldürüldü, yanındaki kadın gözaltına alındı (2) - Son Dakika
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Göğsünden bıçaklanarak öldürüldü, yanındaki kadın gözaltına alındı (2)

26.03.2022 21:09
Göğsünden bıçaklanarak öldürüldü, yanındaki kadın gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde, polisin kavga ihbarı üzerine gittiği evde Erkan Dönmez (45) göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

TUTUKLANDI

İzmir'in Buca ilçesinde, polisin kavga ihbarı üzerine gittiği evde Erkan Dönmez (45) göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Polis, olay anında evde olan Deniz T. (43) isimli kadını şüpheli olarak gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlemediğini öne süren Deniz T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Azat YILDIZ/ İZMİR,


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göğsünden bıçaklanarak öldürüldü, yanındaki kadın gözaltına alındı (2) - Son Dakika


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