Son dakika haber! GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU, YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber! GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU, YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

26.03.2022 13:47

Son dakika haberleri... İZMİR'in Buca ilçesinde, ihbar üzerine bir eve giden polis, Erkan Dönmez'i (45) göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak buldu.

İZMİR'in Buca ilçesinde, ihbar üzerine bir eve giden polis, Erkan Dönmez'i (45) göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak buldu. Polis, olay anında evde olan Deniz T. (43) isimli kadını, şüpheli olarak gözaltına aldı.

Olay, dün gece Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'ta bulunan binadaki dairede meydana geldi. Erkan Dönmez ve Deniz T.'nin bulunduğu evden kavga sesleri gelmesi üzerine, komşular polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, eve girdiğinde Erkan Dönmez'i göğsünden bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dönmez'in cansız bedeni otopsi için ambulansla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olay anında evde alkollü olduğu belirlenen Deniz T. şüpheli olarak gözaltına aldı. Deniz T. ile Erkan Dönmez'in alkol aldıktan sonra kavga etmeye başladıkları ve bir süre sonra kavga ettikleri ileri sürüldü. Alkollü olduğu için ifadesi alınamayan Deniz T., emniyette gözaltında bekletilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU, YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber! GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU, YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber! GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU, YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber! GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU, YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU, YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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