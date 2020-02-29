Göğsünden vurulup yola atılan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Göğsünden vurulup yola atılan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Göğsünden vurulup yola atılan genç kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Bursa'da göğsünden vurularak taksiden yola atılan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Göğsünden vurulup yola atılan genç kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'da göğsünden vurularak taksiden yola atılan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla alakalı genç kadını taksiden yola atan boşanma aşamasındaki kocası gözaltına alındı.


Olay, Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi Çalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ticari plakalı taksiden yola bir kadının atıldığını gören vatandaşlar polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının tabanca ile göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlendi. İsminin Elif A. olduğu öğrenilen 25 yaşındaki kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kadını vuran kocası çıktı


Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kavşaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını inceledi. Ticari taksinin plakasını bulan ekipler, taksici ve aileden aldıkları ifadeler doğrultusunda, şüphelinin genç kadının boşanma aşamasındaki kocası Hüseyin Ömer A. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı. Elif A. ile Hüseyin Ömer A.'nın ayrı yaşadıkları ve boşanma sürecinde oldukları öğrenildi. Ticari taksiye binerek Elif A.'nın yanına konuşmak için giden Hüseyin Ömer A'nın, araç içerisinde silahını ateşlediği belirtildi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hüseyin Ömer, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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