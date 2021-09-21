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Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2... - Son Dakika

Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2...

21.09.2021 16:07

- Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı suçlamaları kabul etmedi Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar...

- Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında

24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı suçlamaları kabul etmedi

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklanan şüphelilerin ilk duruşması görüldü. Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı suçlamaları kabul etmezken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017'de yaşanan olayda, 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Cinayeti aydınlatmak için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini çözmek için özel birim kurdu. Her bir ayrıntıyı ile tek tek inceleyen jandarma ekipleri, Kaynak'a ait cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Cep telefonunun sinyallerinden yola çıkan jandarma ekipleri, Mustafa Gülyüz'e ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine hareket eden jandarma ekipleri, Kocaeli'nde bulunan Mustafa Gülyüz'ü gözaltına alarak Trabzon'a getirdi. Buradaki ifadesinde Mustafa Gülyüz'ün cep telefonunu Pazarkapı'da bir yerden aldığını ve İstanbul'da sattığını öne sürdü. Jandarmada DNA'sı için kendisinden kan alınan Mustafa Gülyüz'ün sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderildi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.

Tornavida da kan izleri tespit edilmişti

Yeniden sorgulanan Mustafa Gülyüz bu durum üzerine kendisinin Pınar Kaynak ile ilişkiye girdiğini ama öldürmediğini öne sürdü. Mustafa Gülyüz ifadesinde "Necati Parmak isimli arkadaşımın evinde otururken akşam markete arkadaşıma ait minibüs ile gittik. Geri dönerken, Pınar Kaynak'ı gördük arabaya aldık" bilgisini verdi. Bu ifadenin ardından Necati Parmak'nın evinde ve arabasında arama yapıldı. Pınar Kaynak'ın göğüs kısmında tornavida ile zorlandığını daha önceden tespit eden ekipler, Necati Parmak'ın evinde buldukları bir adet tornavida üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede ise tornavida da kan izleri tespit etti. Tüm bunların ardından gözaltına alınarak "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ve tecavüz" iddiasıyla adliyeye çıkartılan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu sanıklar bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle farklı illerdeki cezaevlerine gönderildi.

"Beraber esrar içtik"

Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya farklı illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulundukları için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanan 2 sanık, suçlamaları kabul etmedi. Pınar Kaynak'ın ailesinin, tanıkların ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada savunma yapan sanık Mustafa Gülyüz, Pınar Kaynak'ı yakından tanımadığını belirterek, "Sadece arkadaşlarımın yanında görünce selamlaşıyorduk. Olay akşamı Necati ile buluştuk. Kendisiyle Çukurçayır Mahallesi'ne gitmek için yola çıktık. Yolda karşılaştığımız ve köprüde oturan kızı görünce, yanına yaklaştık. Kolu ve yüzü yaralı haldeydi. Aracımıza aldığımız kadınla olay mahalline gittik. Bize 'alkol var mı?' diye sordu. Esrar vardı hep birlikte esrar içtik. Saat 23.00'da eşinin aramasıyla bizi orda bırakan Necati, araçla ayrılıp, evine gitti. Maktulle ilişkiye girdik. Bir süre orada oturduk. 'Gidelim' dememe rağmen benle gelmedi. Oradan ayrılıp, yürüyerek eve gittim. Sonrasını bilmiyorum" dedi.

Mahkeme başkanının maktule ait adli tıp raporunda zorlama ve tecavüz şüphesine yönelik sorusu üzerine Gülyüz, tecavüz iddiasını kabul etmedi. Gülyüz, cinayet iddiasını da kabul etmediğini vurgulayarak, "Tecavüz iddiasını kabul etmiyorum. Öyle bir şey olsa çevredeki evlerden duyan, gören olurdu. Sonrasında neler yaşandığı bilmiyorum. Cinayette bir dahlim yok. Ertesi gün kalktığımda sabah polisleri, olay yerine giderken gördüm. Cinayet iddiasını kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"Sabah işe gittiğimde, olayı durakta duydum"

Cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak ise, suçlamaları kabul etmeyerek, "Eşim arayınca, onları bırakıp, araçla bölgeden ayrıldım. Eve geldiğimde, terasta içki içerken, motosikletli bazı şahısların, olay yerine doğru gittiğini gördüm. Bunlar, bölgede geri dönüşüm atıkları toplayan kişilerdi. Kim olduklarını bilmiyorum. Sabah işe gittiğimde, olayı durakta duydum. Telefonla Mustafa'yı aradım. 'akşam ki kadın öldürülmüş' dedim. O da 'cinayeti kim işlediğini bilmediğini, en son kadını bırakıp, bölgeden ayrıldığını' söyledi" ifadelerini kullandı.

"Bu olayda farklı kişilerinin de olduğunu düşünüyorum"

Duruşmaya katılan baba Mehmet Kaynak da İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece geç saatlerinde kızım vahşice öldürüldü. Eziyet çektirilerek, bıçakla ve kafası taşla ezilerek öldürüldü. Ben bunu kendime yediremiyorum. Böyle bir cinayet daha önce Trabzon'da işlenmedi. 4 yıl sonra failleri bulundu. Tutuklu olarak yargılanıyorlar. Dosya gizli olduğu için içeriğini bilemiyoruz. Bu olayda farklı kişilerinin de olduğunu düşünüyorum. 2 kişi yakalandı ama gizli dosya olduğu için bilemiyoruz" diye konuştu.

Mahkemeye heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2...
Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2...
Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2...
Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2...

Çukurçayır, Ortahisar, Tecavüz, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2... - Son Dakika
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