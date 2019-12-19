Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, ahşap kesme makinesinden fırlayan tahta parçası, fabrika işçisi Fahrettin Süleymanoğlu'nun (51) göğsüne saplandı.

Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, ahşap kesme makinesinden fırlayan tahta parçası, fabrika işçisi Fahrettin Süleymanoğlu'nun (51) göğsüne saplandı. Tahta parçasıyla hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ahşap kesme makinesinden fırlayan 1 metrelik tahta parçası, fabrikada çalışan işçi Fahrettin Süleymanoğlu'nun göğsüne saplandı. Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık ekibi, Süleymanoğlu'nu göğsüne saplanan tahta parçasıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tahta parçası, ameliyatla çıkarılırken, Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:50 Kaynak: DHA
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