Göğsüne Uyuşturucuyu Ben Koydum' Savunması, Ablasını Cezadan Kurtarmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partililere Yaptığı Sürpriz Denetlemeyi Anlattı

"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı