Son Dakika Haberleri: Göğüs Boşluğu Kanla Dolan Hasta Hayata Döndürüldü

Göğüs Boşluğu Kanla Dolan Hasta Hayata Döndürüldü

1 saat önce

Kütahya'da nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran kişi, göğüs boşluğunun kanama nedeniyle kanla dolu olduğunun tespit edilmesi üzerine acil ameliyata alınarak hayata döndürüldü.

Göğüs Boşluğu Kanla Dolan Hasta Hayata Döndürüldü, System.String[]
Kütahya'da nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran kişi, göğüs boşluğunun kanama nedeniyle kanla dolu olduğunun tespit edilmesi üzerine acil ameliyata alınarak hayata döndürüldü.

Kentte yaşayan Selman Sargın (33), aniden başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Sargın'ı muayene eden doktorlar, göğüs boşluğunu dolduran bir kanama olduğunu belirledi.

Kalp-Damar Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi başkanlığında Doç. Dr. Ali İhsan Parlar, Dr. Sinan Erkul ve Opr. Dr. Gülen Alptekin Erkul'dan oluşturulan ekip tarafından yapılan ameliyat yaklaşık 6 saat sürdü.

Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ve tetkikleri sonucunda acil olarak ameliyata alındığını belirtti.

Hastanın hayati tehlikesi bulunduğunu aktaran Çekirdekçi, şunları kaydetti:

"Hastamızın sol göğüs boşluğunu tamamen dolduran kanama tespit edildi. Göğüs cerrahisi ekibimiz, ilk müdahaleyi yaparak hastanın hayatta kalmasını sağladı. Yapılan incelemede problemin çok ender görülen ve tıpta 'akciğer sekestrasyonu' olarak bilinen bir doğumsal anomalinin nadir görülen bir tipi olduğu anlaşıldı. Ameliyat edilmezse hastanın kaybedilmesi kaçınılmazdı."

Klasik göğüs cerrahisi tekniği güvenli olmayacağı için baypas, kalp kapağı ve aort damarı yırtılmalarında kullanılan açık kalp tekniğini uygulamaya karar verdiklerini ifade eden Çekirdekçi, operasyonla hastanın sağlıklı bir şekilde hayata döndürüldüğünü sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:30 Kaynak: AA

Kütahya, Sağlık
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