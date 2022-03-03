Göğüs Büyütme Estetiği – Nişantaşı Hastanesi - Son Dakika

İstendiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda meme implantı ile transfer edilen yağ dolgusunu aynı ameliyatta birleştirilir. Bu ameliyatta areolanın boyutu da çok büyük olduğu durumlarda küçültülür.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Ciddi kilo verme ya da emzirme sonrası hacmini yitiren ve sarkan memelerin toparlanmasını sağlamak için meme büyütme ameliyatı uygulanabilir. Meme büyütme ameliyatından sonra normal aktiviteme ne zaman dönebilirim? Müdahaleden sadece üç veya dört gün sonra normal hayatınıza dönebileceksiniz ve bir ay sonra fiziksel egzersiz yapabileceksiniz.

Meme büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme; egzersiz, implant ve yağ enjeksiyonu olarak üçe ayrılabilir. Meme büyütme müdahalesi ağrılı mıdır? İmplant göğüs kasının altına yerleştirildiği için ameliyattan sonraki haftalarda ağrıya benzer bir hissin hissedilmesi yaygındır. Bu küçük rahatsızlıkları hafifletmek için antibiyotikler, anti-inflamatuarlar ve analjezi reçete edilir.

Meme Küçültme Kimlere Uygulanır?

Meme küçültme göğüsleri gelişimini tamamlamış fakat boyutu büyük olan kişilerde uygulanabilir. Müdahaleyi nerede yaptıracağım? Hastane veya bir ameliyathanede operasyon yapılabilir. Müdahaleyi güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli aseptik koşullara ve ekipmana sahip olmadıklarından kesinlikle konsültasyonlarda veya odalarda yapılmamalıdır.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Öncelikle gerekli incelemeler yapılarak meme küçültme için hasta uygunluğu incelenir. Bir implant ne kadar sürer? İmplantlar yapışkan silikon jelden yapılmıştır ve üreticiler yırtılma veya kapsüler kontraktüre karşı ömür boyu garanti verir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Göğüs küçültme ameliyatı sonrasında evinize gittiğinizde ilk olarak yaklaşık 3 gün dinlenmelisiniz. Meme küçültme ameliyatından sonra hangi izler kalır? Yara izi her zaman mümkün olduğunca göze çarpmayacak şekilde tasarlanır. En yaygın girişler areola ve meme altı kıvrımıdır. Önceden bir değerlendirme yapmak ve her bir özel vakayı incelemek esastır.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Operasyon genel anestezi altında uygulanır ve meme başları planlanmış olan bölgeye taşınır. İlk konsültasyonda plastik cerrah genel sağlığınızı, cildinizin pürüzsüzlüğünü, memelerin şeklini ve boyutunu değerlendirecektir. Meme dikleştirme için aynı şekilde size farklı cerrahi teknikleri gösterecek ve durumunuza en uygun olanı size gösterecektir.

Ek olarak, ameliyata nasıl hazırlanacağınız konusunda talimatlar verilecektir: yiyecek ve sıvı alımı, sigara içme veya ilaçları alma ya da bırakma ve gerekirse vitamin ile demir takviyeleri için yönergeler sunulur.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Ameliyat fiziksel ve ruhsal açıdan bir sorunu olmayan kadınlar için uygundur. Bu tip meme dikleştirme ameliyatları 1 ile 2 saat arasında sürer ve ameliyathane ortamında genel anestezi altında yapılır. Müdahale genellikle meme başı çevresinde veya meme kıvrımında yapılan küçük bir kesi ile başlar. Daha sonra protezin pektoralis kasının altına veya alternatif olarak meme dokusunun altına yerleştirildiği bir cep oluşturulur.

Meme Dikleştirme Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meme dikleştirme ameliyatı sonrasında 3-4 hafta özel bir korse giyilmesini tavsiye edilir. Müdahaleden sonra birkaç gün size yardımcı olması için bir refakatçi veya aile üyenizin yardımına sahip olmalısınız.

Meme ameliyatından 7 gün sonra normal bir yaşam sürdürebileceksiniz. Göğüsler 3-5 gün boyunca ağrıyabilir ve bunu katılık benzeri bir ağrı ile karşılaştıracağız, ancak çoğu rahatsızlık plastik cerrahın reçete ettiği analjezi ile iyi kontrol edilir. Ardından doktorun belirttiği süre boyunca özel bir sutyen takmanız gerekir.