Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral, korona virüse yakalanıp da hastaneye yatan bazı hastaların virüsü güçlükle atlattığını söyleyerek, "Toparlayan hastalarımız ile sohbet ettiğimiz zaman hayatlarındaki en büyük acıları çektiklerini ifade ediyorlar" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral, pandemi sürecinde yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Kayseri'de vaka sayılarının düştüğünü kaydeden Oral, "6 aydır pandemi sürecinin içerisinde aktif birisi olarak ilk dönemi başarılı bir şekilde atlattık. Sayılarımızı fazlasıyla düşürdük. Daha sonra Kayseri'de yaz dönemi olması nedeniyle düğün ve tatiller ile birlikte bir pik yaşandı. Sağlık hizmetlerinde bir aksamama yaşatmamak için tüm sağlık çalışanları ve yönetim ile birlikte gece gündüz çalıştık. Pik dönemini yaşadık, şuan plato fazında olduğunu söyleyebiliriz. Sayılarımız ağustos sonundaki yüksek sayılardan biraz daha düşüşte ama hali hazırda sıkıntı geçmiş değil. Maske, mesafe ve temizliğe azami şekilde dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedavisi gören bazı vatandaşların tarif edilmez acılar yaşadıklarını dile getiren Oral, "Özellikle yoğun bakımda gerçekten kovid hastalarımız entübasyon dediğimiz ventilatöre bağlanarak tarif edilmez acılar yaşamaktadır. Süreç de en az 10-15 gün devam etmektedir. Toparlayan hastalarımız ile sohbet ettiğimiz zaman hayatlarındaki en büyük acıları çektiklerini ifade ediyorlar. O yüzden 'Bana bir şey olmaz' demek hiç doğru değil. Hepimiz bu riskin içerisindeyiz. Mümkün mertebe dikkat etmeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddete tepki gösteren Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral, "Bütün sağlık çalışanları olarak birim ayırt etmeksizin bizim motivasyonumuzu düşüren olaylar ne yazık ki sağlıkta şiddetle karşılaşmamızdır. Bütün sağlık çalışanları bu zorlu süreçte en değerli varlıkları olan çocuklarının eğitim sürecinden fedakarlık yaparak gece gündüz 24 saat esasına göre nöbet tutmaktadır. O yüzden sağlık çalışanlarının da devamlılığının ve moralinin yüksek olması için vatandaşlarımızı azami şekilde dikkate davet ediyoruz" dedi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı

İhlas Haber Ajansı, Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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