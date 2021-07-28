Göğüs dekolteli elbisesiyle partiye damga vurdu

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek'e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, bir dizi ameliyat daha olarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Son olarak geçtiğimiz ay yine ülkemize gelen Alves, mide küçültme operasyonu geçirdi.

Hızla iyileşen 37 yaşındaki ünlü isim verdiği 25 kiloyu göstermek için parti parti geziyor.

Dün katıldığı partide göğüslerini açıkta bırakan elbisesiyle objektiflere poz veren Jessica Alves, iddialı halinden ödün vermedi.

Geçtiğimiz günlerde online flört programı Tinder kullandığını ancak şansının yaver gitmediğini açıklayan Jessica Alves, hesabının sahte sanılarak sürekli kapatıldığından dert yandı.

İşte Jessica Alves'in o kareleri...