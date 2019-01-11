Göğüs Estetiği İle Orantılı Bir Vücuda Kavuşun

Kadınlar arasında sıklıkla tercih edilen göğüs estetiği, estethica'da iz bırakmayan, yenilikçi ve modern tekniklerle her yaşa uygulanabiliyor.

Göğüs estetiği ile daha orantılı bir vücuda kavuşan kadınlar; kendilerine olan güvenlerinin arttığını, sosyal yaşantılarının daha iyi olduğunu, partnerleriyle daha mutlu olduklarını ve istedikleri kıyafetleri giymenin keyfine vararak daha konforlu bir yaşama kavuştuklarını ifade etmektedirler.

Kadınlarda çeşitli dönemlerde etkisini gösteren hormonsal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alma ya da verme, emzirme süreci gibi faktörler göğüs dokusunun formunu kaybetmesine neden oluyor. Buna bağlı olarak ise göğüslerde büyüme ya da sarkmalar görülüyor.

Göğüs estetiği operasyonları ile göğüs dokusundaki istenmeyen değişikliklerin ve form bozukluklarının ortadan kaldırılması, göğüslerin istenen forma kavuşturulması amaçlanıyor.

Göğüs dokusunun formunu kaybetmesi bazen göğüs ucunun da genişlemesine sebep olabiliyor. Bu durumda operasyon esnasında göğüs ucu boyutları da küçültülüyor. Göğüs estetiği operasyonlarında birden çok işlem aynı anda uygulanabiliyor. Göğüs ucu düşüklüğü, göğüs küçüklüğü ve büyüklüğü, iki göğsün birbirinden uzak oluşu, sarkıklık, göğüs içi boşlukları, büyütme, toparlama ve göğüs dikleştirme gibi operasyonlar tek bir müdahale ile sonuca ulaşabiliyor.

Göğüs büyütme operasyonu cerrahi bir işlemdir ve ortalama 1,5-2 saat sürmektedir. Operasyon genel anestezi altında yapılır. Operasyondan çıkan kişi, 24 ila 48 saat arasında hastanede gözlem altında tutulur. Göğüs operasyonunun ardından istenilen estetik görünüme kavuşmak için 1 ay boyunca özel sutyen kullanılır ve doktor tarafından bu konuyla ilgili gerekli bilgilendirme yapılır.

Göğüs büyütme operasyonunda en çok merak edilen konular ise hamilelik ve emzirme sürecidir; kişinin operasyondan sonra hamile kalmasında herhangi bir sakınca yoktur. Doğum yapıldıysa, emzirme süreci tamamlandıktan 6 ay sonra operasyon yapılabilmektedir. Silikon protezler süt bezlerinin altına yerleştirildiği için emzirme döneminde anneler hiçbir problem yaşamazlar.

Operasyon sonrası göğüsler, ödem nedeniyle daha büyük görünecektir. İyileşme döneminin ilk 7 ila 10 günü kesinlikle göğüs dokusunu etkileyecek, zorlayacak pozisyonlardan kaçınılmalıdır. Göğüslerin ideal şeklini almasında düzenli olarak masaj yapmak oldukça önemlidir. Dikişler, özel estetik malzemelerden üretilmiş olup kendiliğinden eriyen şekildedir ve alınması gerekmez. Silikonlar, göğsün her hareketine göre şekil alan, deforme olmayan akıllı silikonlardır. İdeal görünüme 90 gün içerisinde ulaşılmaktadır.