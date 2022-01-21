Göğüs Estetik Yöntemleri - Son Dakika

Göğüs Büyütme Estetiği

2022 yılında göğüs büyütme estetiği yoğun olarak tercih ediliyor. Yüksek teknolojili malzemeler üzerinden gerçekleştirilen bu işlem yasal anlamda 18 yaşını dolduran kadınlara güvenle uygulanır. Göğüs küçüklüğü doğrudan tıbbi cerrahi girişim üzerinden yok ediliyor. Diğer tedavi seçeneklerinde bu problemin garantili olarak ortadan kaldırılması oldukça güçtür.

Göğüs Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Online doktor sitesinden göğüs büyütme hakkında kapsamlı videolar sunuluyor. Bu doğrultuda bu işlemi görsel olarak da izleyebilirsiniz. Göğüs büyütme operasyonu göğüslerin normalden daha küçük olması ve sarkık göğüslerde uygulanır.

Göğüs Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Merak edilen meme küçültme ve meme büyütme operasyonlarında tıbbi anlamda farklı tedavi seçenekleri sunulabilir. Başta cerrahi girişim olmak üzere, çeşitli egzersiz programları ve kapsül tarzından ilaçlar sunulabilir. İlgili doktor tarafından en uygun tedavi uygulaması sunulacaktır.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

İlk olarak meme küçültme öncesinde hazırlık detayları bilinmelidir. Bu cerrahi operasyonda yüksek başarı elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle ameliyattan en az 7 saat önce kaliteli uyku alımı ve kullanılan ilaçlar hakkında ameliyatı gerçekleştirecek doktora gerekli bilgiler aktarılmalıdır.

Meme Küçültme Ameliyatı Teknikleri

Göğüs veya meme küçültme ameliyatında da pek çok teknikler söz konusudur. Bunlar arasında cerrahi girişim, ilaç tedavisi, spor programları ilk sırada yer alır.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Göğüs küçültme ameliyatı sonrasında doktorunuz tarafından bazı uyarılar sunulur. Bu uyarılar arasında göğüs küçültme ameliyatından en az 10 gün boyunca yüz ve göğüs üstü yatış pozisyonlarından uzak durmak, en az 7 gün boyunca ağır egzersiz çalışmasından kaçınmaktır.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Uygun fiyattan gerçekleştirilen meme dikleştirme doğrudan meme altına kaliteli ve yumuşak yapıdaki silikon maddesi yerleştirilerek gerçekleştirilir. Bu doğrultuda daha dik ve estetikli göğüsler elde edilir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Kadınların en çok başvurduğu cerrahi operasyonlar arasında meme dikleştirme yer alır. Bu ameliyat türünden sarkık göğüslere maruz kalan kadınlar faydalanabilir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Kaç Yaşından İtibaren Yapılabilir?

Modern tıp alanında meme dikleştirme ameliyatı yasal anlamda uygulanır. Bu sebeple göğüs dikleştirme ameliyatına başvurmak isteyen kadınların 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Meme Dikleştirme ve Meme Büyütme Birlikte Yapılabilir mi?

Bu konuda ilgili doktor kliniğinin kaliteli ve profesyonel olması gerekir. Amatör türünden klinik merkezleri üzerinden meme dikleştirme ve göğüs büyütme operasyonu birlikte uygulanması mümkün değildir.

Göğüs Dikleştirme Sonrası Koruyucu Sütyen Kullanımı

Göğüs dikleştirme ameliyatından 7 gün sonrasında koruyucu sutyen kullanılabilir. Bu doğrultuda kaliteli ve yumuşak dokulu koruyucu sutyen tercih edilmesi tavsiye edilir.

Meme Dikleştirme Ameliyatını SGK Karşılar Mı?

Göğüs dikleştirme ameliyatı özel hastane ve özel doktor klinik merkezi haricinde devlet hastanesi üzerinden de uygulanır. Bu kapsamda hastaların SGK kapsamında yer alması durumunda dilediği herhangi bir devlet hastanesi üzerinden göğüs büyütme ameliyatı yaptırabilir.

Meme Dikleştirme Ameliyatından Sonra Emzirebilir Miyim?

Göğüs dikleştirme ameliyatından sonra da belirli bir zaman dilimi geçmesi göğüs büyütme sağlığının korunması açısından son derece önemlidir. Bu sebeple ameliyattan 1 hafta sonrasında bebek emzirilmesinde sakınca bulunmaz. Göğüs büyütme ve küçültme ameliyatları geçmişten günümüze uygulanıyor. Bu özel ameliyat türleriyle bireylerde yüksek özgüven oluşturuluyor. Bu doğrultuda eşler arasında daha sağlıklı bir cinsel hayat sunulur.