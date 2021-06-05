Göğüs kafesi genişletilen 1,5 yaşındaki bebek solunum cihazından kurtuldu - Son Dakika

İzmir'de, iki kez göğüs kafesi genişletme ameliyatı olan 1,5 yaşındaki Hacı Veli bebek, operasyonların ardından sağlığına kavuşup solunum cihazına bağlı olmadan rahat bir şekilde nefes almaya başladı.

Ankara'da dünyaya gelen Hacı Veli Olga, doğumunun ardından nefes alma güçlüğü yaşadığı için yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kontrollerin ardından Hacı Veli bebeğe, göğüs kafesinin gelişmemesine bağlı olarak "Jeune sendromu" teşhisi konuldu.

Yaşamını solunum cihazına bağlı olarak sürdüren Hacı Veli bebek, tedavi için ailesi tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü, yaptığı tetkiklerin ardından bebeğe göğüs kafesi genişletme ameliyatı kararını verdi.

İlk ameliyatı geçen yıl eylülde, ikincisini ise ocak ayında yapılan Hacı Veli bebek, 78 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edildi.

Tedavi sürecinde hastane masrafları İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği tarafından karşılanan Olga ailesi, bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bebeğimiz ameliyatın ardından rahat nefes almaya başladı"

Doç. Dr. Zafer Dökümcü, AA muhabirine, bebeğin kendilerine getirildiğinde yaşamını solunum cihazına bağlı sürdürdüğünü ve hayati tehlikesinin de bulunduğunu belirtti.

Bebeğin göğüs kefesinin doğuştan dar olduğu için bu hastalığın oluştuğunu ifade eden Dökümcü, "Bu hastalık solunum sıkıntısına yol açıyor. Bebeklerin büyük bir kısmı doğduktan sonra solunum cihazından ayrılmaları zor oluyor. Bazı durumlarda ise bebekler özel makinalara ya da oksijene bağlı kalıyor." dedi.

Dökümcü, göğüs kafesini genişletme ameliyatının riskli olduğunu, bu operasyonun hem Türkiye'de hem de dünyada sayılı merkezlerde yapıldığını anlattı.

İki ayrı ameliyatın ortalama 5 saat sürdüğünü dile getiren Dökümcü, şöyle konuştu:

"Göğüs kafesini genişletme amacıyla bebeğin kaburgaları özel bir yöntemle kesilerek buralara platin koyduk. Bu sayede bebeğimizin akciğer hacminin genişlemesini sağladık. Bebeğimiz önceden solunum için sürekli makinaya ihtiyaç duyarken ameliyattan sonra cihazdan kurtulmuş oldu. Artık parkta ve bahçede gezmeye başladı. Arada bir olsa da oksijen desteği alıyor ama bebeğimiz büyüdükçe ve kilo almaya başladıkça bu ihtiyacın ortadan kalktığını düşünüyoruz."

"Bebeğimi öpüp koklamak çok güzel bir duygu"

Anne Tuğba Nur Olga da sürekli bebeğini kaybedeceği korkusu yaşadığını söyledi.

Evladının tedavisi için Ankara'dan İzmir'e geldiklerini dile getiren Olga, "Zafer Bey, yaptığı ameliyatla bize umut oldu. Bebeğimizi ilk defa ameliyattan sonra kucağımıza aldık. Artık bizimle oynuyor. Bir anne olarak artık ona bir şey olacak korkusu yaşamıyorum. Bebeğimi öpüp koklamak çok güzel bir duygu." şeklinde konuştu.

Baba Seyit Ali Olga da zor günlerinde İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin kendilerini yalnız bırakmadığını vurguladı.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan da tedavisi devam eden çocuklar ve ailelerine ücretsiz barınma imkanı sağladıklarını belirtti.

Şifa bulan çocuklar için mutlu olduklarını ifade eden Ozan, "Hacı Veli bebeğimizin ve ailesinin artık yüzü gülüyor. Bu vesileyle derneğimize destek olan tüm hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.