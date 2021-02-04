Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki Aminata Daboh, büyük göğüslü olmasından dolayı sık sık ağır hakaretler işitiyordu. Çözüm olarak göğüslerini küçültmek isteyen genç kadın, devlet hastanesinin bu tür ameliyatları karşılamadığını öğrendi. Özel bir kliniğe başvuran Daboh, ameliyat için 10 bin sterlin istediklerini duyunca yardım kampanyası başlattı.

"BAKİRE MİSİN?"

Göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olmadığını dile getiren genç kadın, erkek arkadaşının babasının "Bakire misin?" sorusundan sonra değişmek istediğini söyledi. Ayrıca Daboh, arkadaşlarının onu cinsel içerikli filmlerde oynayan kadınlar ile kıyasladıklarını da belirtti. Göğüslerini küçültmek isteyen üniversite öğrencisi için şu ana kadar bin 200 sterlin toplandı.