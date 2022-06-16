Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu - Son Dakika
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Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu

16.06.2022 15:52

Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu Kentte hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, tatilciler bol bol güneşlendi, denize girerek de serinledi Öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da güneşli havayı gören tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu

Kentte hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, tatilciler bol bol güneşlendi, denize girerek de serinledi

ANTALYA - Öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da güneşli havayı gören tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Tatilciler, bol bol güneşlendi, denize girerek serin sularda kulaç attı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunduğu turizmin başkenti Antalya'da, gün boyunca sıcak hava etkili oldu. Kentte hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 30 derece ölçülürken, nem oranıysa yüzde 60'a kadar yükseldi. Sıcaktan bunalan tatilciler ile vatandaşlar, Konyaaltı Sahiline gelmeyi tercih etti. Yoğunluğun oluştuğu sahilde vatandaşlar bol bol güneşlendi, bazıları da denize girip serinlemeyi tercih etti. Kimi vatandaşlarsa yakıcı güneşten korunmak için ağaç gölgelerinde piknik yapmayı tercih etti.

Sahilde ayrıca, tatile girmeye hazırlanan çocukların yoğunluğu dikkat çekti.

Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu
Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya'da, güneşi gören sahile koştu - Son Dakika

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