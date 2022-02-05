Üye Girişi
Gök medrese'de tarihi yolculuk - Son Dakika

Gök medrese'de tarihi yolculuk

05.02.2022 13:12

26 yıl süren restorasyonun ardından kapılarını açan Sivas Gök Medrese, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

26 yıl süren restorasyonun ardından kapılarını açan Sivas Gök Medrese, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan, Sivas'ta "Mavi Medrese" sözleriyle de anılan 751 yıllık Gök Medrese, şimdilerde ise ziyaretçilerini bambaşka bir sürprizle karşılıyor. Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan medresede Hololens teknolojisi hayata geçirildi.

Ziyaretçiler adeta zaman yolculuğuna çıkarılarak 749 yıl öncesinde yaşanan birbirinden farklı tarihsel sürprizlerle karşılaşıyor.

Hololens gözlüğü takan ziyaretçiler, çıkılan zaman yolculuğunda mescitte namaz kılan insanlar, derslikte ve yatakhanede öğrenci görüntüleri ile sergideki eserlerin zenginliğine şahit oluyor.

Yabancı turistler de gözlüklerdeki yabancı dil seçeneği sayesinde rehbere ihtiyaç duymadan müze gezisini tamamlayabiliyorlar.

Gök medrese'de tarihi yolculuk
Gök medrese'de tarihi yolculuk
Gök medrese'de tarihi yolculuk

YORUMLAR
500

Selçuklu, Medrese, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gök medrese'de tarihi yolculuk - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:04 Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:40 Basına kapalı yapılan toplantının detayları ortaya çıktı! Bahçeli: 2023 için hazırlıklı olun
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 13:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: Gök medrese'de tarihi yolculuk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement