Son Dakika Haberleri: Gök Medrese gece görüntüsüyle de hayran bıraktı
Son Dakika Güncel Gök Medrese gece görüntüsüyle de hayran bıraktı

Gök Medrese gece görüntüsüyle de hayran bıraktı

2 saat önce

Sivas'ta müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar süren 748 yıllık Gök Medrese, gece görüntüsüyle de hayran bıraktı.

Gök Medrese gece görüntüsüyle de hayran bıraktı, System.String[]

Sivas'ta müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar süren 748 yıllık Gök Medrese, gece görüntüsüyle de hayran bıraktı.

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan ve Anadolu'daki önemli Selçuklu eserlerinden birisi olan Gök Medrese, 22 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretlere açıldı. Işıklandırma çalışmaları da tamamlanan tarihi medrese, mimarisindeki ihtişamının yanında gece görüntüsü ile de izleyenleri büyüledi. Adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan Gök Medrese gece görünümü ile de bu özelliğini kaybetmedi. Tarihi medrese ışıklandırılmasının ardından havadan da görüntülendi. Medresenin önümüzdeki günlerde müze olarak hizmeti sunulması hedefleniyor.

"GECESİYLE GÜNDÜZÜYLE OLAĞANÜSTÜ"

Sivas Valisi Ayhan, Gök Medrese'nin gecesiyle gündüzüyle olağanüstü bir yapı olduğunu söyleyerek, "Gök Medrese bir şaheser. Gecesiyle gündüzüyle olağanüstü. Işıl ışıl etrafına bir enerji ve güzellik veriyor. Bunun uzun soluklu bir restorasyon sonucunda bitmesi sevindirici. Bu tür nitelikli ve özgün eserler zaman alır. Çünkü ince işçilikler çok, detay çok fazladır. Dolayısıyla belki geçmiş dönemlerde daha önceki yıllarda biraz eksiklik olsa da fevkalade güzel bir restorasyon ürünü ortaya çıktı" diye konuştu.

(Onur Erden/İHA)

Selçuklu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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