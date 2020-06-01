'Gök taşını izlerken gözümden rahatsızlandım' - Son Dakika

'Gök taşını izlerken gözümden rahatsızlandım'

'Gök taşını izlerken gözümden rahatsızlandım'KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan İrfan Oruç, geçen günlerde gökyüzünde oluşan ve gök taşı düşmesi olduğu iddia edilen ışığı izlerken gözlerinden rahatsızlandığını söyledi.

'Gök taşını izlerken gözümden rahatsızlandım'

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan İrfan Oruç, geçen günlerde gökyüzünde oluşan ve gök taşı düşmesi olduğu iddia edilen ışığı izlerken gözlerinden rahatsızlandığını söyledi. Hastaneye götürülen Oruç, kullandığı damla sonrası gözlerindeki rahatsızlığın geçtiğini belirtti. Türkiye'de, geçen çarşamba saat 20.30 sıralarında göktaşı düşmesi olduğu ileri sürülen olay yaşandı. Gökyüzünde beliren ışık Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Van, Trabzon ve Artvin dahil bazı kentlerde izlendi. Kentlerde vatandaşlar bu anı cep telefonları ya da kameralarıyla görüntülerken, düşme anını Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyündeki evinin bahçesinde ailesiyle çay içerken izleyen İrfan Oruç, bir süre sonra rahatsızlandı. Işığı izlerken gözlerinde şiddetli bir ağrı oluşan Oruç, kolları ve yüzünde sızı hissetti. Çocuklarıyla birlikte yere kapanan Oruç, gözlerindeki rahatsızlığın artması üzerine yardım istedikler jandarma tarafından Arpaçay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevkedilen Oruç'un gözleri serumla yıkandı. Göz doktoru tarafından damla verilen Oruç, evine gönderildi.

'YANACAĞIZ DİYE YERE KAPANDIK'

Kullandıkları ilaçlar sonrası gözlerindeki ağrı ve batmanın gittiğini ifade eden eden 2 çocuk babası İrfan Oruç, evlerinin bahçesinde otururken yaşananları çıplak gözle izlediğini söyledi. Kendisinin aya baktığı sorada patlamanın yaşandığını ailesinin bunu o anda görmediğini anlatan Oruç, "O sırada gözlerim bu alev topuna kilitlendi ve çocuklara da bir şey diyemedim, adeta donup kaldım, dilim tutuldu. O sırada bu indikçe büyüdü, indikçe büyüdü, bayağı büyüdü. Yaklaşık 10 saniye sonra bir alev topu sanki bizim bu kapının önünü sardı. Yanacağız diye yüz üstü yere kapandık. Sonra ışık sönünce kalktık ve baktım ki kollarım uyuşmuş. Elektrik çarpar gibi kollarımda ve ensemde uyuşmalar oldu. Kararmaya başlayan gözlerimde iğnelenmeler oldu. Nasıl kaynağa bakarsın gözlerin sızlar ya aynen öyle oldu. Gözlerim batmaya başlayınca eve gidip yüzümü, gözlerimi yıkadım. Ağrısı sızısı geçer dedim ama geçmedi. Ben bağırmaya başlayınca çocuklarda korktular. Saat 01.00'e doğru ağrılarım artınca 155'i aradım. Polisler de beni jandarmaya yönlendirdi. Yaklaşık 20 dakika sonra eve gelen jandarma ellerinde fenerle çevreyi gezdiler ama bir şey bulmayınca beni alıp Arpaçay Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Burada sağlıkçılar gözlerimi serumla yıkadılar. Nöbetçi doktor Kars Harakani Hastanesi'ne sevkimi yaptı. Ambulansla götürüldüğüm hastanede yine gözlerimi serumla yıkayıp kontrol ettiler. Sabah saat: 08.00 sularında göz doktoru geldi ve gözümü muayene etti. Gözlerimi ve damarlarını aletlerle incelediler. Göz doktoru bana bir damla verdi ve bu damlayı kullanmamı, sıkıntının devam etmesi durumunda hastaneye tekrar gitmemi istedi. İlaçları kullandıktan sonra gözlerim normale döndü. Şu an damlayı halen kullanıyorum" diye konuştu.

'KÖPEKLER DE SAKLANDI'

Alev topunun ışığının fazlalığından gözlerinin kapandığını belirten Oruç, şunları söyledi:

"Ben böyle bir şeyi ömrümde görmemiştim. Yani güneş yere inse insanı o kadar etkilerdi. Kulaklarımda sızı oldu, yüzüm ateşlendi. O anda yüz üstü yere kapanmasaydık belki de bizi çok olumsuz etkilerdi. Gözü kapatacak kadar bir ışıktı. O kadar tesirli bir ışık oldu ki gözünüzü yeniden açıp bakmanız mümkün değildi. Şu anda burası gündüz ışığı ve hava güneşli ya bunun iki katı aydınlık vardı. 'Yandık' diye yere kapanınca bir daha bakamadım zaten. Işık topu ardında da uçağın bıraktığı bir sis gibi iz bırakmıştı. Şu anda gündüz vakti güneş gözüne nasıl yansıyorsa o bundan daha tesirliydi. O sırada kalp rahatsızlığı olan biri olsaydı ölürdü. Gecenin karanlığında o ateş topunun üzerinde dolanması bir de patlaması enteresan bir şeydi. O sırada havlayan köpekler bile korkudan köşelere saklandılar."

İrfan Oruç'un kızı Merve (10) de o gece çok korktuklarını, kolları ve boynunda ağrılar olduğunu belirterek, babasının yaşadıkları karşısında çok üzüldüklerini ve bir süre panik yaşadıklarını aktardı.

AĞRI, YANMA, KIZARIKLIK ŞİKAYETİYLE GELDİ

Harakani Hastanesi göz doktoru Remzi Mehmet Sezgin, daha önce acilde göz yıkama tedavisi uygulanan hastanın kendilerine ağrı, yanma ve kızarıklık şikayetiyle geldiğini söyledi. Muayenesinde kızarıklık tespit ettikleri hastanın korneasında hasar olmadığını belirten Dr. Sezgin, "Parlak ışığa maruz kalmalarda korneada hasar görülmektedtir. En sık kayak yapanlarda ve kaynak yapanlarda görülür. Hasta çok parlak biri ışığa maruz kaldığını ifade etti ancak korneasında her hangi bir bulgu yoktu. Ama polikiliniğe geç başvurduği için bulguları düzelmiş olabilir. Eğer yüksek miktarda ultraviyole ışığa maruz kaldıysa buna bağlı olarak şikayetleri meydana gelmiş olabilir. Hastanın tedavisi düzenlenerek evine gönderildi. Genel durumu iyi antibiyotik ve enfeksiyona karşı suni gözyaşı damlası reçete edildi" diye konuştu.

'Gök taşını izlerken gözümden rahatsızlandım'

Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 09:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Gök taşını izlerken gözümden rahatsızlandım' - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı         
15:34
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu         
15:14
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak         
15:13
Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları         
15:13
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı         
15:05
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok         
15:02
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi         
14:57
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı         
14:45
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?         
14:40
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı         
14:35
Ukrayna'dan vatandaşlarına Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı         
14:32
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var         
14:23
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı         
14:18
George Floyd protestolarına katılan ünlü şarkıcı Halsey, plastik mermi ile vuruldu George Floyd protestolarına katılan ünlü şarkıcı Halsey, plastik mermi ile vuruldu         
14:16
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları         
14:15
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu         
14:15
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak         
14:11
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı         
13:47
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı         
13:10
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı         
13:08
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor         
13:06
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı         
13:02
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu         
12:59
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı         
12:59
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu         
12:49
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor         
12:45
Karantina bitti! Ofise göbekli dönmek istemeyenlere uzmanından hayati öneriler Karantina bitti! Ofise göbekli dönmek istemeyenlere uzmanından hayati öneriler         
12:41
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu         
12:38
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 16:04:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Gök taşını izlerken gözümden rahatsızlandım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]