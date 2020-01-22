Gök yüzünde künefe keyfi - Son Dakika
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Gök yüzünde künefe keyfi

6 saat önce

Elazığ'da yaz kış yamaç paraşütçülerinin ilgi gösterdiği Hazar Baba Dağı'nda bu kez sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, gök yüzünde ilginç bir deneyim yaparak künefe yedi.

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Elazığ'da yaz kış yamaç paraşütçülerinin ilgi gösterdiği Hazar Baba Dağı'nda bu kez sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, gök yüzünde ilginç bir deneyim yaparak künefe yedi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Dağı'nda yer alan kayak merkezi kayak severlerin yanı sıra yamaç paraşütü yapanları da ağırlıyor. Her mevsim yamaç paraşütçülerinin ilgi gösterdiği Hazar Baba Dağı kışın karla kaplı olması nedeniyle bu sporla uğraşanlara ayrı bir görsel şölen sunuyor. Kentte daha önce yamaç paraşütü ile atlayıp havada davul çalan, evlenme teklif edenler oldu. Son olarak ise sosyal medya fenomeni Czn Burak Özdemir'de yamaç paraşütü ile farklı bir deneyim gerçekleştirdi. Sportif Havacılık Derneği Başkanı Kenan Şaksu ile yamaç paraşütü yapan Özdemir, bin 800 metre yükseklikten gökyüzünde aşağı doğru süzülürken künefe yedi. O anlar hem görsel hemde ilginç anlara sahne oldu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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