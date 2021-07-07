Üye Girişi
Gökalp: "Bahis suçunun cezası 6 yıla kadar hapistir" - Son Dakika

Gökalp: "Bahis suçunun cezası 6 yıla kadar hapistir"

07.07.2021 11:27
Gökalp:

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, 'bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçu ve buna bağlı suçların cezasının 6 yıla kadar hapis cezası olduğunu söyledi.

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, 'bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçu ve buna bağlı suçların cezasının 6 yıla kadar hapis cezası olduğunu söyledi.

Bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama, bahis oynanmasına internet yoluyla ve sair suretle erişim ve imkan sağlama, bahis oyunları bağlantılı para nakline aracılık etme gibi suçlarla ilgili bilgi veren Gökalp, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunla birlikte yasal bir zemine oturtulmuştur. Bu kanunun 5. maddesi, zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramış, 6495 Sayılı ve 12/7/2013 tarihli kanunun 3. maddesi ile yapılan değişiklikle birlikte bugünkü halini almış ve 15/8/2017 tarihli 694 Sayılı KHK ile de maddede yer verilen suçlara ilişkin koruma tedbirleri düzenlenmiştir" dedi.

Kanunun 5. maddesinde yer alan düzenlemeler ile spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve şans oyunlarının, öngörülen cezalar ile caydırılması ve bahis ve şans oyunlarının idarenin verdiği ruhsata ve denetimine bağlanmasının amaçlandığını kaydeden Gökalp, "Kanunun koruduğu hukuki menfaat, gerekçede ve Anayasa Mahkemesinin kararında açıklandığı üzere esasen idarenin ve idarenin verdiği yetkiyle bahis ve şans oyunları oynatan kişilerin mali çıkarlarıdır" ifadelerini kullandı.

Hükmün 'a' bendinde yer alan 'oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkan sağlamak' ifadesinin, suçun fiil unsurunu oluşturduğunu ifade eden Gökalp, "Söz konusu fiil internet erişimi yoluyla gerçekleşebileceği gibi fiziki bir ortamda oyunların oynanmasını organize etmek şeklinde de olabilir. Maddenin "a" bendi bu anlamda genel bir çerçeve çizmekte, diğer bentler ise daha spesifik fiilleri düzenlemiştir. Bu suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır. Hapis cezası ve para cezası birlikte öngörülmektedir. Erişim 'b' bendindeki suçun oluşması için yurt dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının, internet yoluyla veya değişik yollarla erişimini sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlamak gerekmektedir. Sözgelimi Türkiye'de oynatılan bahis ya da şans oyunlarına internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye'de oynanmasına imkan sağlamak 'a' bendindeki suçu oluştururken, yurt dışında oynatılan oyun olduğu durumda 'b' bendindeki suç oluşur. Bu suçun cezası 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Ek olarak para cezası düzenlenmemiştir" diye konuştu.

Hükmün 'c' bendinde söz konusu bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olan paraların nakline aracılık etmek fiilinin de suç oluşturacağı yönünde düzenlendiğini ifade eden Gökalp, "Para nakline aracılık etmek fiili gerek paranın fiziken bir yerden başka bir yere nakledilmesi şeklinde gerekse de sanal ortamda bankalar üzerinden yapılan aktarımlarla gerçekleştirilebilir. Bu suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Hapis cezası ve para cezası birlikte öngörülmüştür" dedi.

Teşvik suçu

Maddenin 'ç' bendinin ise diğer bentlere göre daha farklı ve tartışmaya açık bir fiil öngördüğünü söyleyen Gökalp, şöyle devam etti; "İlgili bentte belirtilen 'reklam yoluyla veya farklı yollarla söz konusu bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' fiilinin gerçekleşmesi suçun oluşumu için yeterlidir. Teşvik etmek TDK'ya göre 'isteklendirmek, özendirmek' anlamına gelmektedir. Buna göre salt reklam vermek suçun oluşumu için yeterli olmamakta, verilen reklamın teşvik edici yani kişilerde istek uyandırması veya kişileri özendirmesi gerekmektedir. Nitekim tartışma konusu da budur. Zira reklam sektörünün genel esaslarınca, her reklamın hedef aldığı belli bir kitle olduğu ve dolayısıyla o reklamın da o kitleye göre yorumlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle ilgili bentteki teşvik etmek fiili ve buna bağlı olarak 'isteklendirmek ve özendirmek' fiilerinin kime ve neye göre değerlendirileceği problemli bir noktadır. Kanımızca bu bent, Ceza Hukuku ilkelerinden 'belirlilik ilkesi'ne aykırılık teşkil etmektedir. Hal böyle olunca, Türk Ceza Hukuku'nun 'fiil ceza hukuku' uygulaması gereğince söz konusu bent fail lehine yorumlanarak reklam yoluyla teşvik etmek fiili dar bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır." - MERSİN

Gökalp: Bahis suçunun cezası 6 yıla kadar hapistir

Mersin Barosu, Para Cezası, oyunlar, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökalp: 'Bahis suçunun cezası 6 yıla kadar hapistir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor 11:42 Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor İspanya'yı turnuvadan eleyen İtalya Milli Takımı'na 'Tanrı' benzetmesi 11:41 İspanya'yı turnuvadan eleyen İtalya Milli Takımı'na 'Tanrı' benzetmesi Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler 11:18 Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler
Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı 10:55 Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı 10:43 "Bataklık Operasyonu"nda iddianame kabul edildi! Ablaların taşıdığı kara parayı baldız aklamış Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş 10:36 Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş
Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor 10:13 Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor 09:16 Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor

Son Dakika Haberleri
11:41 Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor
11:41 Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor
11:40 İspanya'yı turnuvadan eleyen İtalya Milli Takımı'na 'Tanrı' benzetmesi
11:39 Anonymous'tan Akbank iddialarını yanıtladı: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz
11:00 Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş
10:57 Dolar güne düşüşle başladı, 8,68'den satılıyor
10:55 Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı
10:49 Altın güne yükselişle başladı, 502 liradan işlem görüyor
10:47 Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam
10:16 Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih verildi, ödeme 13-16 Temmuz'da yapılacak
İstanbul'da Pakistanlı gaspçılar tarafından fidye için rehin tutulan 7 Nepalli kardeşi polis kurtardı İstanbul'da Pakistanlı gaspçılar tarafından fidye için rehin tutulan 7 Nepalli kardeşi polis kurtardı         
11:43
Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor         
11:41
Anonymous'tan Akbank iddialarını yanıtladı: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarını yanıtladı: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam         
10:48
Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi         
10:38
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih verildi, ödeme 13-16 Temmuz'da yapılacak Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih verildi, ödeme 13-16 Temmuz'da yapılacak         
10:17
Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı         
09:54
Tosuncuk'un köylüleri konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
08:25
Z kuşağı seçim anketinde dengeleri altüst edecek! Yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih ediyor Z kuşağı seçim anketinde dengeleri altüst edecek! Yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih ediyor         
08:11
Oyuncu Sinem Kobal imaj değişikliği yaptı, yıllardır kullandığı sarı saçlarını koyu renge boyattı Oyuncu Sinem Kobal imaj değişikliği yaptı, yıllardır kullandığı sarı saçlarını koyu renge boyattı         
08:07
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 11:47:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökalp: "Bahis suçunun cezası 6 yıla kadar hapistir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement