Gökalp: "Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir" - Son Dakika

Gökalp: "Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, her mültecinin güvenli sığınma hakkında sahip olduğunu belirterek, "Mültecilerin insani yaşama koşullarının oluşturulması ve mültecilerin her türlü hak ihlali, emek sömürüsü istismara karşı korunması gerekmektedir" dedi.

Gökalp:

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, her mültecinin güvenli sığınma hakkında sahip olduğunu belirterek, "Mültecilerin insani yaşama koşullarının oluşturulması ve mültecilerin her türlü hak ihlali, emek sömürüsü istismara karşı korunması gerekmektedir" dedi.

Gökalp, '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla mülteci haklarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Dünyada birçok kişinin, büyüdüğü yeri terk etme deneyimini yaşadığını belirtene Gökalp, "Belki yakındaki bir başka köye veya kente taşınıyorlar. Bazıları ise ülkesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Bazen kısa süreliğine, bazen de ömür boyu" diye konuştu.

Dünyanın çeşitli yerlerinde insanların hayatlarını başka bir ülkede yeniden kurmaya çalışmasının birçok nedeni olduğunu söyleyen Gökalp, "Bazıları iş bulmak veya eğitim görmek için ülkesinden ayrılıyor, bazıları ise zulümden veya işkence gibi insan hakları ihlallerinden kaçmaya zorlanıyor. Milyonlarca kişi, silahlı çatışmalardan veya şiddetten kaçıyor. Artık kendilerini güvende hissetmeyen kişiler, örneğin etnik aidiyetleri, dini inançları, cinsiyet kimlikleri veya siyasi düşünceleri gibi kimliklerini veya inançlarını belirleyen ögeler nedeniyle hedef alınabiliyor. Topluluklarımız, iş arkadaşlarımız, akrabalarımız veya arkadaşlarımız gibi birçoğumuzun kanıksadığı destek ağlarını kaybeden bazı kişiler, bu nedenle kendini yalnız ve tecrit edilmiş hissediyor. Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir. Fakat uluslararası koruma fiziksel güvenlikten fazlasını içerir. Mültecilere en azından ülkede yasal olarak ikamet eden diğer yabancılara sağlananlarla eşit haklar ve yardım, her bireyin sahip olması gereken temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere verilmelidir. Böylece, mülteciler düşünce ve dolaşım özgürlüğü, işkenceye ve onur kırıcı muameleye tabi olmama gibi temel medeni haklardan yararlanırlar. Benzer biçimde, sosyal ve ekonomik haklar diğer bireylere olduğu gibi mültecilere de tanınır. Her mülteci sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelidir. Her yetişkin mülteci çalışma hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir mülteci çocuk okula gitmekten alıkonulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) verilerine göre, 2019 yılı itibariyle dünya genelinde zorla yerinden edilen insan sayısının 79.5 milyona ulaştığını vurgulayan Gökalp, "Yerinden edilenlerin 26 milyonu sadece yaşadığı evi, dostlarını, akrabalarını değil, ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bugün itibariyle dünyada en çok mültecinin yaşadığı ülke olan Türkiye'de, yeni bir hayata tutunmaya çalışan kayıtlı yaklaşık 4 milyon mülteci, ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlardan oluşuyor. 3.6 milyonu aşkını Suriye'den, 330 biniyse diğer ülkelerden gelen mültecilerin yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldı"

2011 yılında Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin büyük bir göç dalgasıyla karşılaştığını kaydeden Gökalp, şöyle devam etti; "Türkiye'de 2019 Nisan ayı itibariyle 3.6 milyon Suriyeli, 170 bin Afgan, 142 bin Irak, 39 bin İran, 5 bin 700 Somali ve 11 bin 700 ise diğer tabiyetlerden olmak üzere 4 milyon mülteci/sığınmacı bulunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 verilerine göre Türkiye'de bulunan 3 milyon 613 bin Suriyeli'den 109 bin 262'si geçici barınma merkezlerinde, 3 milyon 504 bin 382'sini geçici barınma merkezlerinin dışında kalanlar oluşturmaktadır. Mülteci çocukların sayısı 1 milyon 670 bin 700, kadınların sayısı 858 bin 560, erkeklerin sayısı ise bir milyon 84 bin 384'tür. Nisan 2019 itibari ile yalnızca 6 bin 820 mülteci üçüncü bir ülkeye yerleştirilmiştir. 2018-2019 yılında Türkiye karasularında yüzlerce mülteci ya yaşamını yitirmiş ya da kaybolmuştur."

Düzensiz göç edenlerin, bulundukları yerlerden gerek kara yoluyla gerekse deniz yoluyla başka bir ülkeye geçerken insan kaçakçılarının eline düştüğüne de dikkat çeken Gökalp, büyük paralar ile can güvenliği olmayan yollarla geçiş yapmak zorunda kaldıklarından, bir kısmının bu nedenle yaşamından olduğunu söyledi.

Mültecilerin haklarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Gökalp, "Mültecilerin insani yaşama koşullarının oluşturulması ve mültecilerin her türlü hak ihlali, emek sömürüsü istismara karşı korunması gerekmektedir. Geri gönderme merkezleri ve geçici barınma merkezleri olan kamplarda gerekli insani koşullar oluşturulmalıdır. Eğitim hakkı, anadil hakkı da dahil olmak üzere düzenlenmeli, okul çağındaki çocukların eğitimlerini alması sağlanmalıdır. Sağlığa erişimin önündeki her türlü engel ortadan kaldırılmalıdır. Çalışma hakları sağlanmalı, güvencesiz ve güvenliksiz çalışmaya zorlanmalarına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Eşit iş ve eşit ücret politikası uygulanmalıdır. Her türlü toplumda meydana gelen ırkçı ve nefret söyleminin önüne geçilerek doğru bilgilendirme yapılmalıdır. Ayrıca mültecilerin geri gönderilme tehditlerine maruz bırakılmalarının önüne geçilmeli, geri gönderilme uygulamalarına son verilmelidir" dedi. - MERSİN

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 04:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökalp: 'Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir' - Son Dakika

Son Dakika

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı         
23:17
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı         
23:13
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti         
23:03
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var         
22:16
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz         
22:06
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi         
21:47
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi         
21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü         
21:22
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi         
21:15
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti         
21:13
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti         
21:13
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu         
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi         
20:13
Emniyetten Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama         
19:54
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı         
19:45
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı         
19:19
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir         
19:18
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı         
18:30
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı         
18:24
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
18:20
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün         
17:57
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş         
17:54
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak         
17:37
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı         
17:25
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 23:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökalp: "Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei