Avukat Hibe Gökalp, korona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışlarının ciddi oranda suç niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Hileli fiyat artışı hapis cezasını gerektiren ağır bir suçtur" dedi.



Fiyatları etkileme suçu ile ilgili açıklama yapan Avukat Hibe Gökalp, korona virüsü salgını sebebi ile son zamanlarda malın değerinin üstünde satılması eyleminin suç olduğu söyledi. Fiyatları etkileme suçunun ekonomik suç niteliği taşıdığını vurgulayan Gökalp, "Temel şeklinde soyut tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Fiyatları etkilemek suçu, serbest rekabet ortamında oluşması gereken fiyatların bir takım hileli yollarla bunun dışında oluşturulmasının engellenmesine yönelik olarak düzenlenen bir fiil niteliği taşımaktadır. Son zamanlarda korona virüs nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışları da bu fiile bir örnektir" diye konuştu.



Gökalp, fiyatları etkileme suçunun ekonomik suçlar arasında yer aldığı, bu düzenleme ile genel anlamda kamu ekonomisinin ve kamu güveninin korunduğunu, özelde ise fiyatların ve değerlerin serbest piyasa koşulları içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak tespit edilmesinin korunduğunu ve piyasa istikrarının bozulmasının önüne geçilmeye çalışıldığını belirtti. Toplumu oluşturan herkesin bu suçun mağduru olduğunu belirten Gökalp, "Besin veya malların fiyatlarının etkilenmesi neticesinde bazı gerçek kişiler doğrudan mağdur olabilirler. Bununla birlikte, fiyatların artıp azalmasından etkilenen tüzel kişiler suçun mağduru olmayıp ancak suçtan zarar gören olarak nitelenebilirler" şeklinde konuştu.



Bu suçun TCK 237. v ve d maddelerinde düzenlendiğine dikkat çeken Gökalp, "Besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir. Fiilin işlenmesi sonucunda besin veya malların değerlerinin veya işçi ücretlerinin artıp eksilmesi halinde verilecek ceza arttırılmaktadır. Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise verilecek ceza, ayrıca sekizde bir oranında arttırılmaktadır" ifadelerini kullandı. - MERSİN