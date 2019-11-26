Son Dakika Haberleri: Gökalp: "Kadına şiddet konusunda daha etkin hukuksal yollar benimsenmeli"
Son Dakika Güncel Gökalp: 'Kadına şiddet konusunda daha etkin hukuksal yollar benimsenmeli' - Son Dakika

Gökalp: "Kadına şiddet konusunda daha etkin hukuksal yollar benimsenmeli"

6 saat önce

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, kadına yönelik şiddet konusunda yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu savunarak, daha etkin hukuksal yolların benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Gökalp:

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, kadına yönelik şiddet konusunda yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu savunarak, daha etkin hukuksal yolların benimsenmesi gerektiğini söyledi.


'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularına değinen Gökalp, şiddet gören kadınların hukuksal açıdan izlemesi gereken yol haritasını anlattı. Kadına yönelik şiddet konusunda yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu savunan Gökalp, "Kadına yönelik şiddet ve özellikle kadına yönelik aile içi şiddet, hukuk sistemleri tarafından çoğunlukla göz ardı edilen bir insan hakkı ihlalidir. Bununla birlikte son dönemde ulusal ve uluslararası düzlemde, kadına karşı şiddet konusunda önemli adımlar atılmış, devletler konuya ilişkin etkin politikalar geliştirmiş ve önemli yasal düzenlemeler yapmıştır. Bu gelişmelere rağmen, ulusal düzeydeki yasal düzenlemelerin yetersizliği, bu düzenlemelerin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar, kadına yönelik şiddetin ve en sık karşılaşılan şekliyle kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması gibi hususlarda, uluslararası metinlerle belirlenen standartlara uygun ve daha etkin hukuksal yolların benimsenmesi gerektiğini göstermekte ve bu gereklilik konusunda kamuoyunda yaygın bir inanç oluşmaktadır." dedi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
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