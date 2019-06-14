Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Gökay Otyam'ın banka bünyesinde başdanışman olarak göreve başladığı bildirildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:12 Kaynak: AA
Cumhuriyet Merkez
Bankasınca (TCMB
), Gökay Otyam
'ın banka bünyesinde başdanışman olarak göreve başladığı bildirildi.
TCMB'den yapılan açıklamada, Otyam'ın iletişim alanında başdanışman olarak görevlendirildiği belirtildi.
1972 yılında İstanbul
'da dünyaya gelen Otyam'ın, yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi
İstatistik Bölümü'nde tamamladığı ifade edildi.
Otyam'ın ulusal bir kanalda Ekonomi
Müdürlüğü görevinde bulunduğu kaydedildi.
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