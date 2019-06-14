Son Dakika Haberleri: Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı
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Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Gökay Otyam'ın banka bünyesinde başdanışman olarak göreve başladığı bildirildi.

Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Gökay Otyam'ın banka bünyesinde başdanışman olarak göreve başladığı bildirildi.
TCMB'den yapılan açıklamada, Otyam'ın iletişim alanında başdanışman olarak görevlendirildiği belirtildi.
1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Otyam'ın, yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladığı ifade edildi.
Otyam'ın ulusal bir kanalda Ekonomi Müdürlüğü görevinde bulunduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:12 Kaynak: AA
TCMB, Merkez, Gökay Otyam, Ekonomi
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