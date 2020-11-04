Gökbel Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Aydın'ın Çine ilçesine yapılan 3. Baraj olan Gökbel Barajı su tutmaya başladı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gökbel Barajı'nın su tutmaya başlamasını "Aydınlılara müjde" başlığı ile açıkladı.

Projenin Çine Adnan Menderes Barajı Projesi'nin bir parçası olduğunu ve bölge tarımına büyük katkı sağlayacağını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çine Gökbel Barajını tamamlayarak su tutmaya başladık. Temelden yüksekliği 62,50 metre ve su depolama kapasitesi 13 milyon metreküp olan Gökbel Barajı'nın sulanmasının da tamamlanması ile bölge de yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge ekonomisine yıllık 323 milyon 760 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Gökbel Barajında depolanacak su ile Çine Ovasında 69 bin 800 dekar, Koçarlı Bağarası Ovasında 146 bin 040 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Yaklaşık 120 milyon TL'ye mal olan Gökbel Barajı, tüm Aydınlı hemşehrilerimize hayırlı olsun" diyerek bu projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN