Gökbel'de HİS göletleri temizlendi

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi noktasında önemli projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yağışların azalması sonucunda oluşan kuraklığın mera ve yayla otlaması yapan hayvanlara yönelik olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiği Hayvan İçme Suyu Göleti (HİS) temizliği çalışmalarına Gökbel Mahallesi ile devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda üreticilerin gelirlerinin arttırılması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Şehzadeler ilçemiz Gökbel Mahallesi'nde bulunan ve hayvan üreticilerimizin yoğun olarak kullandığı 2 (iki) adet HİS göletinin temizlik ve genişletme çalışmalarını tamamlayıp üreticilerimizin hizmetine sunduk. Yapılan HİS göletleri yağmur ve kar sularının doğal birikimi sayesinde, su kaynağı olmayan mahallerimizde özellikle merada otlayan hayvanlar için en önemli su kaynağıdır" dedi.

"Çalışmalarımız devam edecek"

HİS göletlerinin özellikle hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımıza sağladığı faydanın önemine dikkat çeken Usta, "Sadece küçük ve büyükbaş hayvan değil, yaban hayvanlarıda su ihtiyaçlarını yapılan bu göletlerden karşılamaktadır. Buradan hareketle bütün ilçelerimizde gölet yapımı, temizliği, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Mevsimsel yağışların elverdiği sürece hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Muhtar Kafa da teşekkür etti

Çalışmalar sırasında ekiplere eşlik eden Gökbel Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kafa da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Muhtar Kafa, "Mahalle halkımızın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bu hizmetler, mahalle halkımız için çok kıymetli. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz nezdinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA