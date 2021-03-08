Gökberk Demirci-Özge Yağız cephesinde sürpriz gelişme
08.03.2021 16:56
Yemin dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir kafede menajerleriyle buluşan ikilinin, ortak bir sinema filminde rol alabileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Son olarak 'Sol Yanım' adlı dizide rol alan Özge Yağız, "Yaz işi yapmak istemiyorum. Kışa bir proje düşünüyorum" dedi.
YAZIN TATİL YAPACAKLAR
Güzel oyuncu, "Eğer Gökberk'in de iş durumu müsait olursa yaz ayını tatil yaparak geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AYNI FİLMDE Mİ ROL ALACAKLAR?
Öte yandan bir kafede menajerleriyle buluşan ikilinin, şartlar oluşursa ortak bir sinema filminde rol alabileceği iddia edildi.& ;
Son Dakika Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü