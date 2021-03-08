Gökberk Demirci-Özge Yağız cephesinde sürpriz gelişme

Son olarak 'Sol Yanım' adlı dizide rol alan Özge Yağız, "Yaz işi yapmak istemiyorum. Kışa bir proje düşünüyorum" dedi.

YAZIN TATİL YAPACAKLAR

Güzel oyuncu, "Eğer Gökberk'in de iş durumu müsait olursa yaz ayını tatil yaparak geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AYNI FİLMDE Mİ ROL ALACAKLAR?

Öte yandan bir kafede menajerleriyle buluşan ikilinin, şartlar oluşursa ortak bir sinema filminde rol alabileceği iddia edildi.& ;