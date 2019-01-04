Gökbey'e güç verecek motor test edildi
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunmada yerlileşme alanındaki tüm çabalarımız Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Savunmada yerlileşme alanındaki tüm çabalarımız Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi. Amacımız uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayiini oluşturmaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:05
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