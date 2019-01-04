Son Dakika Haberleri: Gökbey'e güç verecek motor test edildi

Gökbey'e güç verecek motor test edildi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunmada yerlileşme alanındaki tüm çabalarımız Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi.

Gökbey'e güç verecek motor test edildi, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunmada yerlileşme alanındaki tüm çabalarımız Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi. Amacımız uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayiini oluşturmaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:05 

Mustafa Varank, Ekonomi
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