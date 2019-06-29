Gökbey, ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı
1 saat önce
TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:33
Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı
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