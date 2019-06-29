Son Dakika Haberleri: Gökbey, ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı
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Gökbey, ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı

1 saat önce

TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Gökbey, ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı, System.String[]
TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:33 
Ekonomi
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