Son Dakika Haberleri: Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı
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Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

1 saat önce

TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopterinin yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk tam donanımlı uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiği duyuruldu.

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı, System.String[]
TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopterinin yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk tam donanımlı uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiği duyuruldu.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Gökbey'in aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı  gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek. Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılırken ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı.


TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.87 metre
Ana rotor çapı: 13.20 metre
Mürettebat: 2

Yolcu: 12
Standart yakıt tankı: 1020 kg

Harici yakıt tankı: 280 kg

Bagaj hacmi: 1.1 m3

Azami seyir sürati: 306 km/saatte

Menzil: 740+km/948+km(harici yakıt tankı kullanılması durumunda)

Havada kalış: 3.8+saat

(Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
Helikopter, t-625, Ekonomi
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