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GÖKBEY İLK TAM DONANIMLI UÇUŞUNU BAŞARIYLA TAMAMLADI

57 dakika önce

TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopterinin yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk tam donanımlı uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiği duyuruldu.

GÖKBEY İLK TAM DONANIMLI UÇUŞUNU BAŞARIYLA TAMAMLADI, System.String[]
TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopterinin yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk tam donanımlı uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiği duyuruldu.
En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Gökbey'in aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek. Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılırken ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 15.87 metre
Ana rotor çapı: 13.20 metre
Mürettebat: 2
Yolcu: 12
Standart yakıt tankı: 1020 kg
Harici yakıt tankı: 280 kg
Bagaj hacmi: 1.1 m3
Azami seyir sürati: 306 km/saatte
Menzil: 740+km/948+km(harici yakıt tankı kullanılması durumunda)
Havada kalış: 3.8+saat
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
Helikopter, t-625, Güncel
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