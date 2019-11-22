Son Dakika Haberleri: Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak
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Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak

6 saat önce

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Alp Havacılık arasında, TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi Aksesuar Dişli Kutusu Alt Yüklenicilik Sözleşmesi imzalandı.

Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak, System.String[]

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Alp Havacılık arasında, TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi Aksesuar Dişli Kutusu Alt Yüklenicilik Sözleşmesi imzalandı.

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yükleniciliğini TEI'nin üstlendiği, Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri olan Gökbey'e güç verecek TS1400 turboşaft motorunda kullanılması planlanan aksesuar dişli kutusunun tasarım ve imalatını Alp Havacılık yapacak.

Aksesuar dişli kutusu, motorun fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli alt sistemlerin çalışmasını sağlayacak.

TS1400 turboşaft motoru için kritik görevlere sahip olan aksesuar dişli kutusu ilk kez yerli imkanlarla geliştirilecek.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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