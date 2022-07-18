Gökbilimciler kara delikleri bulmak için yardımınızı istiyor! - Son Dakika
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Gökbilimciler kara delikleri bulmak için yardımınızı istiyor!

18.07.2022 13:00
Gökbilimciler kara delikleri bulmak için yardımınızı istiyor!

Bir bilim projesi uzayın en bilinmez ögeleri arasında yer alan "gizli" kara delikleri aramaya yardım etmeye davet ediyor.

Kara delikler, evrendeki en akıl almaz nesnelerin başında geliyor. Çevresinde bulununan ışık dahil her şeyi içerisine çeken kara delikler uzun zamandır insanoğlunun en merak ettiği gizemlerden bir tanesi. Tespit edilmeleri oldukça zor olan bu nesneleri, çevresinde bulunan toz ve gaz bulutları ele veriyor.

Kara delikleri bulmak için seferberlik başladı

Bir materyal kara deliğin içerisine girdiğinde X ışını yayarak kara delikleri görünür hale getirebiliyor. Ancak bu durum her kara delik için geçerli değil. Bazı kara delikler cisimleri yutmuyor ve bu nedenle de X ışını yaymıyorlar. Bu tür kara deliklerin tespit edilmesi ise bir kat daha zor.

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Bir bilim projesi şimdi "gizli" kara delikleri aramaya yardım etmeye davet ediyor. Black Hole Hunters (Kara Delik Avcıları) adı verilen proje, kara deliklerin konumlarına dair ipuçları arıyor. Kara delikler çok yoğun oldukları için çok güçlü yerçekimlerine sahiptirler ve bu güçlü yerçekimi uzayzamanı büker. Böylece kara deliklerin arkasındaki yıldızlardan gelen ışık bükülerek kısa bir süreliğine daha parlak hale gelir.

İşte bu noktada gönüllü kişiler devreye girecek. Grafik verilerinde yıldızlardan gelen bu parlaklık zirvelerini arayacak olan kişiler kısa bir eğitim sürecine tabi tutulacak. Bahsi geçen grafikler ile gerekli eğitimi alacak olan kişiler ardından bir kara deliğin varlığını gösterebilecek grafikleri sınıflandırmayı da öğrenecek.

Projenin yardımcı liderlerinden biri olan Adam McMaster, bu girişimin gökbilimcilerin önemli kara delikleri belirlemelerine yardımcı olabileceğini düşünüyor. McMaster konu hakkında ise şu ifadeleri kullanıyor:

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Gökbilimciler kara delikleri bulmak için yardımınızı istiyor! - Son Dakika

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