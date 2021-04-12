Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Van İl Başkanlığı açıldı - Son Dakika

Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Van İl Başkanlığı, yapılan yemin töreniyle hizmete açıldı.

Merkezi İzmir'de bulunan Gökbörü Ocakları Eğitim ve Kültür Derneğinin Van İl Başkanlığının açılışı için yapılan yemin törenine Van İl Başkanı Murat Canpolat, Van İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayram, Van İl Başkan Yardımcısı Latif Yıldırım, Van İl Teşkilat Başkanı Zafer Sağlam, Van İl Gençlik Kolları Başkanı Muammer Yeşilbaş ve Van İl Medya Sorumlusu Habip Küçükkaya katıldı. Burada bir konuşma yapan Van İl Başkanı Murat Canpolat, Gökbörü ülküsü hakkında bilgi vererek Turan yolunda dönmeyeceklerini söyledi.

Türk töresinde 33 buyruğun da tek tek okunmasının ardından katılımcılar bayrağa el basarak Gökbörü yemini ettiler. - VAN