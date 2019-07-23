Gökcan Sanliman'dan yepyeni bir yaz şarkı

Yaklaşık 16 saatte tamamlanan klip, sürprizli hikayesi ve estetik görüntüleriyle de dikkat çekiyor. Klipte Gökcan Sanliman'a fotomodel ve oyuncu Yaprak Medine eşlik etti. Şarkının kapak fotoğraflarını ise Deniz Özgün çekti.

Soğuk Temmuz, Yaşım Tutmuyor Mutluluğa ve Akşam Güneşi teklileriyle beğeni toplayan yerli pop-rock sahnesinin yükselen yıldızı albüm çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Göksel, Teoman ve Şebnem Ferah gibi isimlerin vokal olarak eşlik ettiği, ilk solo albümünü 2010 yılında müzikseverlerle buluşturan Gökcan Sanlıman, albüm ve tekli çalışmalarının yanı sıra, çeşitli proje albümleri ve düetlerde yer almaya devam ediyor.