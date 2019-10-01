Son Dakika Haberleri: Gökcan Sanlıman Sonbahara "ARAMIZDA"nın Remix Versiyonuyla Merhaba Diyor!
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Gökcan Sanlıman Sonbahara "ARAMIZDA"nın Remix Versiyonuyla Merhaba Diyor!

1 saat önce

Remix; "Teoman", "Nükhet Duru", "Mabel Matiz" gibi isimlere yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren "DOGAC" imzalı…

Gökcan Sanlıman Sonbahara

Sözü ve müziği Gökcan Sanlıman'a ait neşeli, çapkın ve flörtöz bir şarkı olan Aramızda'nın remix versiyonunda bu atmosferin müzikal etkileri kendisini gösteriyor.

Yaz boyunca sürdürdüğü yoğun konser takvimine sonbaharda da hız kesmeden devam eden Gökcan Sanlıman ekim ayı boyunca müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

İlk olarak 12 Ekim Cumartesi Emaar Hayal Kahvesi'nde konser verecek olan müzisyen ardından 15 Ekim Salı If Performance Hall Beşiktaş, 18 Ekim Cuma Atakent Hayal Kahvesi, 25 Ekim Cuma Ankara Hayal Kahvesi ve 26 Ekim Cuma günü Section Fest Ankara'da olacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:30 Kaynak: Bültenler
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