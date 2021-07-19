Gökçe Bahadır tatilde

TATİLE DEVAM
Gökçe Bahadır, arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi. Uzun süre şezlonguna uzanıp güneşlenen Bahadır, arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdi.
MÜZİĞİ DUYUNCA
Bir süre sonra sıcaktan bunalan Gökçe Bahadır, kendisini serin sulara bıraktı.
Sahilden gelen müzik sesini duyunca denizin içinde dans etmeye başlayan oyuncunun o keyifli dakikaları objektife böyle yansıdı.
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