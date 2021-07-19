Gökçe Bahadır tatilde

Sahilden gelen müzik sesini duyunca denizin içinde dans etmeye başlayan oyuncunun o keyifli dakikaları objektife böyle yansıdı.

Bir süre sonra sıcaktan bunalan Gökçe Bahadır, kendisini serin sulara bıraktı.

Gökçe Bahadır , arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi. Uzun süre şezlonguna uzanıp güneşlenen Bahadır, arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdi.

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