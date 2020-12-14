Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı - Son Dakika

Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı

14.12.2020 14:04

- Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı Yalova'da Gökçe Barajı alarm veriyor Yeşil Körfez Su Birliği, Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kalması üzerine "acil durum yönetimine" geçildi.

- Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı

Yalova'da Gökçe Barajı alarm veriyor

YALOVA - Yeşil Körfez Su Birliği, Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kalması üzerine "acil durum yönetimine" geçildi.

Kurak geçen sonbaharda Gökçe Barajı'nda su kritik seviyelere indi. Yeşil Körfez Su Birliği işletme sorumlusu Ertuğrul Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajdaki doluluk oranın yüzde 17'lere kadar düştüğünü anlattı. Mevcuttaki suyun 40 günlük ihtiyacı karşılayacağını belirten Kurt, "Günlük şehrin ihtiyacı 90-95 bin ton civarında. Yağış dönemine girdik. Yakın zamanda bir kesinti planlamıyoruz ama acil durum kuyularımız, Ortaburun ve Kurtköy hatlarımız faal. Acil durum yönetimine girdik. Bu sene barajı eğer istediğimiz gibi dolduramazsak, önümüzdeki yaz sıkıntı yaşarız" ifadesini kullandı.

Yakın gelecekte sıkıntı yok

Kurt, Yalova'da su sıkıntısının yaşandığı 2014 yılının eylül ayındaki aynı seviyede olunduğunu ifade etti. 40 gün içinde kış içinde olunacağını dikkati çeken Kurt, " Aralık, Ocak gelmiş durumda. Şu an yakın gelecekte bir sıkıntı çok da beklemiyoruz ama kış bu şekilde geçerse 2014 yazı, olduğu gibi önümüzdeki 2021 yazı da problem yaşama ihtimalimiz yüksek. "Şu an yaklaşık 3,5 milyon ton suyumuz var. 25 milyon maksimum kapasitemiz var. 20 milyon tonluk boşluğumuz var. Bu bölgeyi yağmur ve kar suları dereleri besleyecek. Ondan sonra barajımız dolacak" dedi.

Çağlayan 2 Barajı'nın yapılması gerektiğini ifade eden Kurt, bu barajın da hayata geçmesi halinde kışın baraj kapaklarını açmak zorunda kalmayacaklarını söyledi. Kurt, yapılması düşünülen barajla 10-13 milyonluk ton suyun depolanabileceğini dile getirerek, "Şehrin nüfusu gittikçe artıyor. Zaten sanayi bölgesindeyiz. Çok fazla göç alan bir bölge. Git gide su ihtiyacı çoğalıyor ama arıtma tesisimiz aynı tesis, Gökçe Barajı'mız aynı baraj" dedi.

Belediyelerin vatandaşları suyu tasarruflu kullanılması yönünde uyardığını aktaran Kurt, pandemi sebebiyle yazlıkçı nüfusun Yalova'da kalması yüzünden tüketimin bu yıl arttığını sözlerine ekledi. Kurt, "Zaten biz belediyelerle sürekli iletişim halindeyiz. Belediyeler vatandaşlarımıza gerekli telkinlerde bulunuyorlar. Belediyelerin park bahçe sulamaları, yol yıkamaları, vatandaşların araç yıkamaları, halı yıkamaları, bu tip temizliklere itina göstermesi için telkinlerde bulunuyor belediye. Belediyeler de şu anda durumun farkında. Bu sene pandemi dolayısıyla da biraz bir farklılığımız var. Yalova nüfusu şu anda kış nüfusuna değil, daha yüksek rakamlarda nüfusa sahip. İnsanlar büyük ihtimalle evlerine doğalgaz aldılar, internet aldılar. Yalova'da yaşamaya devam ediyorlar. Bunu ben artıma çıkışından da görebiliyorum. Şu an aralık ayındaki çıkıştan daha fazla bir çıkış var. Bu sene pandemi dolayısıyla da daha fazla su sarfiyatımız Yalova'da mevcut" diye konuştu.

Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı
Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı

112 Acil, Körfez, Yalova, Gökçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı
YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor         
15:14
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı         
13:14
Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu         
12:46
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 15:44:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçe Barajı'nda 40 günlük su kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei