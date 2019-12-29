Gökçe'den babasına destek

Ünlü şarkıcının babası Ünsal Dinçer, sahibi olduğu Senkop Müzik'le Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük müzik fuarlarından Namm Show 2020'ye katılacak. Gökçe de fuara giderek babasına destek verecek.