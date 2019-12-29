Gökçe'den babasına destek
6 saat önce
Ünlü şarkıcının babası Ünsal Dinçer, sahibi olduğu Senkop Müzik'le Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük müzik fuarlarından Namm Show 2020'ye katılacak.
Ünlü şarkıcının babası Ünsal Dinçer, sahibi olduğu Senkop Müzik'le Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük müzik fuarlarından Namm Show 2020'ye katılacak. Gökçe de fuara giderek babasına destek verecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:25
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