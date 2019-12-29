Gökçe'den babasına destek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gökçe'den babasına destek - Son Dakika Magazin

Gökçe'den babasına destek

6 saat önce

Ünlü şarkıcının babası Ünsal Dinçer, sahibi olduğu Senkop Müzik'le Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük müzik fuarlarından Namm Show 2020'ye katılacak.

Gökçe'den babasına destek, System.String[]

Ünlü şarkıcının babası Ünsal Dinçer, sahibi olduğu Senkop Müzik'le Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük müzik fuarlarından Namm Show 2020'ye katılacak. Gökçe de fuara giderek babasına destek verecek.

Kaliforniya, Gökçe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:25 
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