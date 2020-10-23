Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na beraat - Son Dakika

Türk Solu dergisi genel yayın yönetmeni ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun "iftira" ve "suç uydurma" suçlarından yargılandığı davada beraatine karar verildi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu katıldı. Müştekiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile noter Emine Seven'i ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, Çulhaoğlu'nun "iftira" suçundan 7 yıl hapisle cezalandırılmasını talep edilen savcılık mütalaasına karşı beyanı sorulan müdahiller Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Seven'in avukatları, mütalaaya katıldıklarını ve şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Karar verileceği belirtilerek son savunması sorulan sanık Çulhaoğlu ise hazırladığı yazılı savunmayı okudu.

Davanın, Cumhurbaşkanı'nın diplomasıyla ilgili bir dava değil, noterlik işlemi hakkında bir dava olduğunu savunan Çulhaoğlu, "2016 yılında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Verdiğim ifademde, 'noterlik işlemiyle ilgili bazı eksiklikler olduğunu, bunun şüphe yarattığını ve evrakın incelenmesi gerektiğini' söyledim. Ben bu işlemden dolayı kimseyi suçlamıyorum, sadece işlemin aydınlatılmasını istiyorum." diyerek beraatini istedi.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun, üzerine atılı "suç uydurma" suçundan suçun yasal unsurları oluşmadığı ve "iftira" suçundan ise buna ilişkin özel kasıt bulunmadığı gerekçeleriyle beraatine hükmetti.

Mahkeme, şikayetçi Emine Seven'in, "hedef gösterilme" şikayetiyle ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmediğini, bu yönde verilmiş bir karar olmadığı ve bu hususların iddianameye konu edilmediğini hatırlatarak, bu şikayete ilişkin suç duyurusunda bulunma konusunda müdahil Emine Seven'in muhtariyetine (şikayette bulunabileceği) yönelik karar da aldı.

Mütalaadan

Bir önceki duruşmada sunulan mütalaada, sanığın 15 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede, "27 Haziran 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan noter tasdikli diploma örneği incelendiğinden İstanbul 15. Noterliğinde düzenlenen tasdikli suret olan ve noter yeminli katibi Emine Seven tarafından imzalanan belgenin sahte olduğunu anladığı, belgenin sahteliğini gösterir çok sayıda unsur tespit ettiği" beyanında bulunduğu kaydedilmişti.

Çulhaoğlu'nun başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonunda iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı ve bu gerekçeyle takipsizlik kararı verildiği aktarılan mütalaada, sanığın suç işlemediğini bildiği halde müştekiler hakkında soruşturma yürütülmesini sağlamak için ihbarda bulunduğu ifade edilmişti.

Mütalaada, sanığın "iftira" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına, "suç uydurma" suçundan ise beraatine karar verilmesi istenmişti.