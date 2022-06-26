Gökçe Gökçen: Giderek Fakirleşiyoruz ve Uçuruma Sürükleniyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Artık ekonomik krizden değil, tam bir buhrandan söz ediyoruz. Burada hem beceriksiz bir yönetim hem de kasten yapılan siyasi tercihler var. Ekonomi bilimini reddeden, 'her şeyi ben bilirim' diyen bir anlayış, bir yandan da fakirden alıp zengine veren bir iktidar var. Giderek fakirleşiyoruz ve uçuruma sürükleniyoruz" dedi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı'nda dün, partiye yeni katılan üyeler için tören düzenlendi. Yeni üyelerin rozetlerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere taktı. Gökçen, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Önümüzde çok önemli bir seçim var. Ekonomik buhranın yükünü çeken yurttaşlarımız, ay sonunu getiremeyen aileler, iş bulamayan ve geleceğini planlayamayan gençler bu seçimi bekliyor. Adıyaman'da il örgütümüzün, milletvekilimizin, belediye başkanlarımızın, gençlik ve kadın kollarımızın başarılı çalışmaları var. Bu çalışmaları bugün onlar bana aktaracaklar ve örgütlenme ile seçim güvenliği çalışmalarımızı beraber gözden geçireceğiz.

"ARTIK EKONOMİK KRİZDEN DEĞİL, TAM BİR BUHRANDAN SÖZ EDİYORUZ"

Artık ekonomik krizden değil, tam bir buhrandan söz ediyoruz. Burada hem beceriksiz bir yönetim hem de kasten yapılan siyasi tercihler var. Ekonomi bilimini reddeden, 'her şeyi ben bilirim' diyen bir anlayış, bir yandan da fakirden alıp zengine veren bir iktidar var. Giderek fakirleşiyoruz ve uçuruma sürükleniyoruz. Gençler, bilimsel ve iyi bir eğitim almak, sonunda iyi bir hayat standardına sahip olmak, yarınını bu ülkede planlayabilmek istiyor. Çok mu şey istiyoruz? Hayır, çok şey istemiyoruz. Kadınlar, can güvenliği istiyor. Çok mu şey istiyoruz? Hayır, çok şey istemiyoruz. Adıyamanlı ve Adıyaman'da yaşayan genç arkadaşlarım, genç arkadaşım, bil ki seni anlayan bir CHP var. Özellikle bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan 7 milyondan fazla genç arkadaşım, ilk seçimlerde sizler, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirmenin gururunu yaşayacak ve tarihe geçeceksiniz. Çok daha güzel, çok daha mutlu olduğumuz bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz.

"HEP BERABER ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE MUTLU BİR GELECEĞİ BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Başka partilerden istifa ederek aramıza katılan yeni üyelerimize 'hoş geldin' diyoruz. İleride, bugüne baktığınızda, 'Türkiye'de bir tarih yazılırken, hepimizin geleceğini kurtarırken ben de bunun bir parçasıydım, ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nde geleceğim için elimi taşın altına koydum ve bu hikayenin bir parçası oldum' diyeceksiniz. Hep beraber çok çalışacağız ve mutlu bir geleceği birlikte kuracağız."