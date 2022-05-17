Gökçe Gökçen: Zengin Korumalı Mevduat Sistemi Geleceğimizi Yok Ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kur korumalı mevduat hesapları aracılığıyla her gün 1 milyar lira büyüklüğünde servet transferi yapıldığını belirterek, "Alın terimizle Hazine'de kuruş kuruş biriktirilen para, zengine ev, araba, dolar olarak veriliyor. Kur korumalı falan değil; baştan aşağı zengin korumalı mevduat sistemi geleceğimizi yok ediyor" dedi.

Gökçe Gökçen, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kur korumalı mevduat sistemini eleştirdi. Gökçen, açıklamasında şunları kaydetti:

"KUR KORUMALI DEĞİL, ZENGİN KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ"

"Her gün neredeyse 1 milyar lira büyüklüğünde servet transferi yapılıyor. Alın terimizle Hazine'de kuruş kuruş biriktirilen para, zengine ev, araba, dolar olarak veriliyor. Kur korumalı falan değil; baştan aşağı zengin korumalı mevduat sistemi geleceğimizi yok ediyor.

Bu parayla milyonlarca gencin kredi faizleri silinip hayata başlarken çok daha avantajlı hale getirilebilirdi, fabrikalar kurularak istihdam yaratılabilirdi, çiftçilere teşvik sağlanabilirdi, öğretmen atamaları yapılabilirdi, girişimlere destek olunabilirdi.

"AKLIMIZLA ALAY EDEN BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Onlar, gençten, emekliden, öğretmenden, doktordan, işçiden, kadından, çiftçiden, girişimciden aldıkları vergilerle seçim sürecini fonlamak için çetelerine dağıtmayı tercih ettiler. Bu ülkenin kaynağı çok ama doğru yönetimi tercih eden yok. Saraydan halkı gören yok.

Toplumumuzun büyük fedakarlıklarla ürettiği kaynağı adil kullanmak mümkün. Hem bilimle kavga etmeden enflasyonla mücadele etmek hem hukukun üstünlüğünü sağlamak hem de kaynaklarımızı adil dağıtarak yoksulluğu bitirmek mümkün. Fakirden alıp zengine veren, aklımızla alay eden bu sistemi değiştireceğiz."