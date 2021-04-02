Gökçe Kırgız'dan 'bebek' açıklaması
02.04.2021 11:55
Geçtiğimiz şubat ayında evlenen şarkıcı Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü çift, bebek sahibi olup olmayacakları yönündeki bir soruya samimi yanıt verdi. İşte ünlü çiftin açıklamaları...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız, "Evliliğe alışabildiniz mi?" sorusuna, "Evlilik gayet güzel. Yani hayatımızda pek birşey değişmedi. Balayını Kapadokya'da geçirdik. Sonrasında aile ziyareti felan yaptık." yanıtını verdi.
'BEBEK İKİNCİ PLANDA'
Yakın zamanda bebek beklentileri olup olmadığı merak edilen çift, "Şimdilik öyle bir beklentimiz yok. İşlerimize biraz yoğunlaşmak istiyoruz. Bebek ikinci planda" açıklamasında bulundu.
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